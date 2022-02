TPI de Dixinn : le dossier de Sidya Touré aussi renvoyé

Sommés de quitter leurs domiciles respectifs le 28 février 2022, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré ont assigné l’Agent judiciaire de l’Etat et la Direction générale du Patrimoine bâti public en justice. Les audiences de référé de ces deux dossiers ont été ouvertes ce mercredi au tribunal de première instance de Dixinn.

Après le dossier de Cellou Dalein Diallo, celui de Sidya Touré aussi a été renvoyé pour les mêmes raisons : permettre aux avocats de l’Etat de prendre connaissance des pièces déposées par les leaders politiques.

« L’audience dans l’affaire qui oppose notre client au Patrimoine bâti public a eu lieu. Dès l’entame, les avocats de l’Etat ont sollicité un renvoi à huitaine pour leur permettre de compulser le dossier, de trouver les pièces. Mais les pièces viennent de l’Etat. Notre client a eu tous ses dossiers de l’Etat. On s’est opposés. Finalement, madame la juge a renvoyé l’audience au vendredi prochain à 15h (25 février, ndlr) », a fait savoir Me Faciné Dembadouno, l’avocat de Sidya Touré.

Plus loin, il affirme que cette sollicitation des avocats de l’Etat n’est qu’une fuite en avant : « Nous avons constaté que c’est une fuite en avant des avocats de l’Etat. On est dans un état de droit, ce n’est pas au patrimoine bâti d’intimer à un citoyen de quitter son immeuble qu’il a construit. Le CNRD a dit que la justice sera la boussole mais on commence à comprendre que c’est l’arbitraire qui est là boussole. »