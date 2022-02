Poursuivis pour malversations financières, l’ancien DG de la SEG et son comptable écroués

Mis en cause pour des faits de détournements de deniers publics, d’enrichissement illicite, de faux et usage du faux et de corruption, l’ancien directeur général de la Société des Eaux de Guinée (SEG) et son comptable séjournent actuellement à la Maison centrale de Conakry.

L’annonce a été faite ce mardi 15 février à la télévision nationale. Citant l’enquête en date du 1er février 2022 de l’agent judiciaire de l’État, le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières a dit que les Parquets de la Crief ont été saisis d’une plainte contre les deux cadres pour des faits sus-mentionnés.

« Conformément à l’article 47 du Code de procédure pénale, nous avons saisi la Direction centrale des investigations policières de la Gendarmerie nationale à l’effet de procéder aux enquêtes préliminaires et de faire un procès verbal à cet effet », a rapporté le Procureur Aly Touré.

« Le lundi 14 février 2022, poursuit-il, ce service nous a saisis du procès verbal n°017 en date du 14 février 2022, les résultats des investigations de ce service. Il ressort de ce procès verbal que les nommés Mamadou Diouldé Diallo et Ousmane Kourouma, respectivement directeur général et agent comptable de la Seg, ont détourné la somme de 3 milliards 678 millions 461 mille francs GNF au prétexte que cette somme devait servir à l’achat des matériels et au paiement des loyers de certaines agences de la Seg« .

Auditionnés devant les magistrats enquêteurs ce même lundi, les mis en cause ont été entendus en première comparution et placés régulièrement sous mandat de dépôt, selon le Procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières.