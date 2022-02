Politique : Cellou Dalein chez Mamadou Sylla

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et de l’ANAD (alliance nationale pour l’alternance et la démocratie) est en ce moment chez Mamadou Sylla, président de l’UDG et de la CORED.

C’est un constat fait par Guineenews qui a tenté d’en savoir plus auprès d’un proche de Cellou sur place. Mais selon Aliou Goubhoy Diallo, il s’agit d’une visite de courtoisie, entre voisins. Face à notre insistance, le proche de Dalein concède « même si la visite est amicale, entre voisins, quand des responsables politiques se rencontrent, il ne faut pas exclure qu’ils parlent politique ». Ce qui est d’autant plus vrai que Mamadou Sylla et Cellou sont très politiquement proches depuis la création de la création du collectif des partis politiques (CPP), en vue de parler d’une même voix quant à la conduite de la transition. Même si Sidya Touré et d’autres acteurs politiques ont quitté ce regroupement pour créer à leur tour le forum des partis politiques (FPP), desapprouvant dans la foulée le porte-parolat attribué à Cellou Dalein, secondé par Dr Makalé Traoré. Aux dernières nouvelles, l’entretien a duré une demie heure. Les deux personnalités n’ont pas voulu s’exprimer sur les mobiles de cette visite.