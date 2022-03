Patrimoine bâti : Sidya Touré libère son domicile de La Minière 

Le tribunal de première instance de Dixinn vient de se déclarer incompétent à juger la requête de Cellou Dalein Diallo et de Sidya Touré dans le dossier qui les oppose au Patrimoine bâti public.

Un vrai choc au sein de l’Union des forces républicaines (Ufr) qui estime que c’est un défi qui lui a été lancé : celui de savoir si l’UFR sera toujours attachée à défendre la justice et combattre l’injustice.

« Nous mesurons la colère de nos militants. Nous comprenons tous les appels qui viennent d’ici et d’ailleurs, exprimant leur désolation face au verdict qui est tombé. Mais nous disons aux militants et au peuple de Guinée que les défis qui nous attendent sont énormes que cette question de portion de terre, et que nous devons rester mobilisés. Le pays en a besoin. La paix et la stabilité sont plus importantes que toute autre chose« , a confié le responsable de la Communication du parti.

Pour Fodé Baldé, si l’objectif consistait à savoir est-ce qu’il y aurait des manifestations ici et là, il n’en est pas question. Parce que Sidya Touré est un homme de paix. « C’est ce pourquoi depuis hier il est dans la sensibilisation. Il essaie de faire comprendre aux Guinéens qui sont frustrés de se calmer, parce qu’on ne gagnerait rien dans une guéguerre face à ce dossier. Des défis énormes arrivent et pour lesquels le peuple doit rester mobilisé. Parce que là, il va s’agir de l’avenir de notre pays, de l’avenir de la démocratie dans notre pays, de l’avenir de la justice dans notre pays« , a-t-il confié à la Guinéenews.

Dans les minutes ou heures qui suivent, une délégation du Patrimoine bâti public est annoncée pour venir récupérer les clés de la maison.