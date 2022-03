My CANAL : une nouvelle application avantageuse pour les abonnés de CANAL+ en Guinée

CANAL+ multiplie les innovations pour le bien de ses abonnés en Guinée. La Chaîne a lancé à cet effet une nouvelle application (My Canal) offrant encore plus de facilités et d’options, avec le même abonnement.

La cérémonie de lancement de la nouvelle application My CANAL qui a eu lieu ce jeundi 10 mars à Conakry, a enregistré la présence de ses partenaires dont Mouna Internet et beaucoup d’autres invités.

L’occasion a été mise à profit par le directeur Général de Canal Plus Guinée et sa suite de montrer toutes les facettes de My CANAL dans sa nouvelle version.

Après avoir évoqué les limites de l’outil avant le changement majeur opéré, Aubin MWANSA déclare que « Pour vous nos abonnés, pour vous nos partenaires, des partenaires qui nous ont aussi accompagnés dans cette simplification (en Guinée je cite Mouna que je remercie), aujourd’hui, My Canal a la possibilité d’être utilisé sur plusieurs divices (appareils)». Puis, informe-t-il, «ça veut dire que vous pouvez utiliser My Canal sur votre Télé, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette ».

Autres avantages, selon le patron de Canal Plus en Guinée, «vous avez la possibilité d’avoir plus de 25 000 programmes sur My Canal. Vous avez la possibilité de suivre plus de 200 chaînes en direct ». Et de préciser que «ce sont des chaines internationales et des chaines locales, puisqu’on a cité ici espace TV, RTG, CIS TV, Kalac TV ». Avant d’insister que «toutes ces chaînes nous avons aujourd’hui la possibilité de les suivre en direct ». Alors «qu’à l’époque ça posait problème, mais maintenant c’est très facile et nous allons le démontrer », selon M. MWANSA.

Poursuivant sur cette lancée, le directeur de Canal Plus Guinée indique que «ce qu’on a encore donné comme bénéfice à nos clients, aujourd’hui, en terme de profil, vous pouvez en avoir jusqu’à 9 », sans exposer les enfants, grâce à une option dédiée. « C’est sécurisé. N’ayez pas de crainte», rassure-t-il.

En plus, «si vous êtes jusqu’à 9, vous pouvez télécharger My Canal sur le même abonnement », insiste-t-il. Avant d’expliquer «qu’un numéro d’abonnement peut constituer 9 profils. Et si vous avez 9 profils, il y a possibilité de suivre simultanément trois profils pour tous les abonnés Tout Canal. Ça veut dire ceci : papa veut suivre son match, il est au salon, Maman veut suivre ses séries sur Novélas TV, elle est dans la chambre, en même temps un enfant à côté peut aussi suivre (la chaîne de son choix). C’est-à-dire qu’il n’y a plus de cafouillage de télécommande».

Des innovations applaudies par l’assistance qui a été dans la foulée informée de l’autre nouveauté pour les usagers du service internet de Mouna. «Avant, il n’y avait pas la possibilité d’avoir My Canal sur la télé », rappelle le DG de Canal+ Guinée, qui annonce que « c’est là où Mouna est intervenue ». Et d’expliquer «qu’avec Mouna, nous avons déployé un serveur qui permet que l’abonné puisse avoir la fluidité de suivre la télé, de suivre les radios sur une autre télé dans sa maison où il est connecté avec la fibre Mouna ».

Précisant de passage à propos que «c’est possible avec d’autres opérateurs. Mais avec Mouna, il y a la fluidité, il y a rapidité dans le téléchargement et il y a aussi d’économiser sa bande passante. Ça c’est côté télévision, ça n’existait pas. Aujourd’hui, nous avons la possibilité de le faire».

Aubin MWANSA est également revenu sur les avantages liés à la possibilité offerte aux abonnés qui ratent un programme de se rattraper. Pour tous les abonnés certes, mais aussi pour les abonnés Tout Canal. «Prenez votre abonnement, faites le téléchargement sur au moins 9 divices. Ceci veut dire que 3 divices peuvent être connectés simultanément et les autres peuvent être suivis en replay», présente-t-il.

Représentant la direction à cette cérémonie, Alpha Bah, Directeur de la transformation et des partenariats chez Mouna ajoute que «le partenariat avec Canal + permet d’avoir une seule facture pour accéder aux abonnements chaines TV et également à tout ce qui est internet haut débit illimité ».

Et M. Bah d’insister que «l’abonné n’a pas à payer séparément les factures ». Expliquant que «l’idée c’est d’avoir une facture commune et également faire bénéficier l’utilisation simultanée ». Et rassurer, cerise sur le gâteau, «avec l’internet haut débit de Mouna illimité, l’abonnée Canal+ peut utiliser l’application My Canal sans se soucier de ses forfaits internet…»

Une particularité spécifiquement mise en relief par le directeur Général de Canal Plus Guinée qui dit «Merci à Mouna parce que c’est le seul opérateur FAI (Fournisseur d’accès à Internet) qui nous a accompagnés, qui a accepté que tous les abonnés guinéens puissent avoir cette facilité d’accès». Ceci pour le bien des abonnés commun de Mouna et Canal plus en Guinée.