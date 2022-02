Lola: Le ministre de l’Agriculture appelle agriculteurs et éleveurs à enterrer la hache de guerre

Interrogé par Guinéenews, le ministre Mamoudou Nagnalen Barry a déclaré que « la première chose qu’on doit faire c’est de faciliter le dialogue au niveau national. On est en train de travailler sur un programme de dialogue, qu’on va décliner dans toutes les préfectures. La deuxième chose, c’est de trouver des pâturages à Nzérékoré par exemple. On m’a parlé que les éleveurs veulent utiliser certaines fermes de l’état pour le pâturages. On pourra faciliter ça ici à Lola, comme ailleurs où l’état a des domaines qu’on peut mettre à la disposition des éleveurs », a-t-il expliqué.

Avant d’évoquer le différend entre agriculteurs et éleveurs. »Parlant des éleveurs et agriculteurs, il faut que les deux groupes à savoir éleveurs et agriculteurs puissent comprendre que chacun doit exister. On a besoin d’agriculteurs, on a besoin des éleveurs. Il faut qu’ont trouve un moyen entre Guinéens et entre frères pour s’entendre. Le mot rassemblement pour le développement du CNRD n’est pas un mot imaginaire. On comprend que si les Guinéens ne se rassemblent pas, on ne peut pas développer notre pays », a-t-il insisté. Parlant du dérèglement climatique, le ministre a reconnu qu’il s’agit là »d’un problème global dans tous les pays du monde. Nous subissons tous à des degrés différents, ce qu’ont peut faire ici c’est d’améliorer notre production et de se battre pour améliorer notre production avec les aménagements quelque soit la pluviométrie, le minimum de production est assurée. Je sais que ça prendre du temps mais je pense qu’on y arrivera », a-t-il conclu.