Ligue des champions : le Horoya termine sa campagne africaine par un nul à Conakry

Pour son dernier match de Ligue des champions africaine qui n’avait aucun intérêt pour lui que de sauver l’honneur, le Horoya n’a pas pu faire mieux qu’un match nul contre le club sud-africain d’Amazulu Fc. Le club de Matam a ouvert le score dans les derniers instants de la première période. Mais comme lors de son déplacement en Algérie, le 18 mars dernier, le Horoya n’a pas pu tenir le score.

Cette fois-ci, c’est un défenseur du Horoya qui a permis à l’adversaire de revenir au score. En marquant contre son camp à la 48ème minute de jeu, Salifou Coulibaly empêche son club d’enregistrer sa deuxième victoire en six matchs dans le groupe B. Le parcours du Horoya dans la campagne africaine de la saison 2022 se résume en une victoire, un nul et quatre défaites, soit le dernier du groupe B qui était composé du Raja de Casablanca, de l’ES Sétif et d’Amazulu.