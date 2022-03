« Le plus important pour nous c’est d’avoir un pays normal, un pays qui tient ses engagements», Colonel Mamadi Doumbouya

Le Président de la Transition a reçu ce lundi 28 février 2022, au Palais Mohammed V, la Directrice des Opérations de la Banque Mondiale pour la Guinée, le Benin, la Côte d’Ivoire et le Togo.

L’entretien a tourné autour de la relance du partenariat entre l’institution et la Guinée.

En préambule, le Premier ministre, Chef du Gouvernement a rappelé le contexte dans lequel se tient cette rencontre. En effet, elle fait suite à une première entrevue tenue en décembre dernier. L’institution était alors venue faire l’état des lieux des projets en cours, plus d’un mois après la prise du pouvoir par le CNRD et étudier la possibilité de les poursuivre. Le Colonel Mamadi DOUMBOUYA avait exprimé tout son engagement à continuer l’aventure avec la Banque Mondiale et avait même sollicité la mise à disposition de documents-conseil pour une meilleure gestion des secteurs financiers.

L’émissaire de la Banque Mondiale, Coralie Gevers, a réitéré l’engagement de son institution à renforcer la coopération avec la Guinée. Elle a rappelé la mise à disposition d’un portefeuille d’1 milliard de dollars de projets dont 700 millions ne sont pas encore décaissés. Pour elle, les autorités de la transition donnent suffisamment de garantie pour la poursuite des opérations.

Une annonce dont se félicite le ministre guinéen de l’économie, des finances et du Plan. Docteur Lancine Condé rappelle que les projets évoqués ont un grand impact sur l’amélioration de la qualité de vie des Guinéens. Ils portent essentiellement sur la santé de base, l’éducation, l’agriculture et la réhabilitation des pistes rurales.

D’autres secteurs sont également concernés, notamment l’amélioration de la desserte en eau potable et en électricité.

En prenant la parole, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, a souhaité la bienvenue à la délégation de la Banque Mondiale. Le Colonel Mamadi Doumbouya a promis que le gouvernement va collaborer avec l’institution bancaire pour la mise en place rapide des projets. Il a demandé au Premier ministre de travailler avec le pool économique pour que la Guinée soit « un pays normal, un pays qui tient ses engagements ».

Cette rencontre est l’illustration que la Guinée, qui a fait de la moralisation de la chose publique une priorité, continue de bénéficier de la confiance des plus grandes institutions internationales dans la conduite de cette transition. La décision d’achever ces projets est entérinée en première instance par la Banque Mondiale. Il reste désormais la confirmation du conseil d’administration de l’institution.

𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲