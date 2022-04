Labé : explosion du prix des articles pour enfant à l’approche de la fête du ramadan

A quelques jours de la fête marquant la fin du mois saint de Ramadan, les chefs de famille sont préoccupés par les tenues de fête en général et celles des tout petits en particulier. Sauf qu’ils restent confrontés à la cherté du marché. Le prix des tenues pour enfants a visiblement connu une augmentation sans précédent comme l’a constaté sur place la rédaction locale de votre quotidien électronique Guinéenews basée à Labé.

Loin d’une fiction, cette situation est une réalité au marché central de Labé qui refoule du monde ces dernières heures. « Il y a des commerçants ici à Labé qui ne se manifestent qu’à l’occasion des fêtes comme celle-ci. Comme vous pouvez le constater, le marché est plein à craquer avec des centaines de place de fortune installée devant les boutiques et magasins à même le sol. Ces personnes qui surgissent de nulle part proposent des habits pour enfant à des prix vraiment incroyable » ,entame Souleymane Bah qui se demande comment faire pour vêtir ses 4 enfants.

Sur la même lancée, monsieur Sall revient avec les différents prix des articles. « Ce matin on m’a vendu un seul complet pour mon enfant de 4 ans à 390 000 GNF c’est-à-dire 200 000 GNF le pantalon et la chemise, 150 000 GNF la paire de chaussure et 40 000 GNF pour la ceinture, des lunettes, … Au début, je ne voulais pas acheter mais après avoir fait le tour et constater une quasi uniformisation des prix, je suis revenu chez mon premier client pour effectuer la transaction » ajoute-t-il.

Mamadou Alpha Barry invite l’Etat à s’impliquer pour réglementer le commerce qui se développe selon lui de façon anarchique. « Un pantalon pour enfant à 100 000GNF ? C’est inconcevable car moi je gagne parfois un pantalon à 85, 90 000 GNF dans ce même marché. Donc, pourquoi et pour quelle raison ils se permettent de nous vendre ces articles à un tel prix ? Je pense que l’état doit intervenir car ça devient une anarchie totale. Comme ils savent que les tenues des enfants vont être obligatoirement achetées donc ils se permettent de faire du n’importe quoi », dénonce-t-il.

Envahi par la clientèle de part et d’autre, Alpha Mamadou Sory Diallo, a brièvement répondu à nos interrogations : « ce n’est pas de notre faute. C’est le marché qui est comme ça. On vend pour générer un tout petit bénéfice. Le problème est ailleurs car c’est avec les grossistes qu’on s’approvisionne. En plus, les parents veulent coûte que coûte des produits de qualité alors que la qualité coûte cher. Cela est connu de tous. Sinon, il y a aussi des complets de 60, 70, 90 000 gnf », réagit ce commerçant.

Par ailleurs, l’Etat guinéen vient d’interdire l’importation, la fabrication et la commercialisation des modèles contrefaits du textile traditionnel de notre pays.