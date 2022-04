Artisanat : deux ministres interdisent la contrefaçon des textiles guinéens (Faré Yaré)

C’est une décision qui était attendue depuis plusieurs jours maintenant. Le marché du textile guinéen est envahi par des produits contrefaits qui impactent le travail des vrais artistes. Face à cette situation et dans un arrêté conjoint, le ministère de la Culture, de l’Artisanat et de l’Hôtellerie et son homologue du Commerce de l’Industrie et des PME sont sortis de leur silence. Ensemble, ils viennent d’interdire « l’importation, la fabrication et la commercialisation des modèles contrefaits de textiles traditionnels guinéens ». Lire l’arrêté ci-dessous

