Guinée : mis sous contrôle judiciaire, Almamy Condé, principal bailleur de fonds des anciens dignitaires en fuite

Accusé de présumés détournements de deniers publics, de blanchiment d’argent et d’enrichissement illicite, Almamy Condé, chef de division au Trésor Public a été convoqué trois fois dans les locaux de la direction des services d’investigations de la gendarmerie. Objectif, répondre de ses actes. Actionnaire dans la société AWAL-GUINEE, (une société d’extraction de granite et autres agrégats de travaux publics et de la construction bâtiment basée à Dubréka, dans le district de Bawa), Almamy Condé était le principal financier des anciens dignitaires du régimes Alpha Condé. Placé sous contrôle judiciaire, il aurait fui depuis la semaine dernière, apprend-t-on dans les couloirs de la justice.

Disparu donc à Conakry depuis la semaine dernière, Almamy Condé serait annoncé du côté de Bamako, la capitale malienne. Mais comment ce fonctionnaire d’Etat, connu de tous a pu se soustraire de la justice pour se retrouver en dehors du territoire guinéen ?

Renseignements pris, on nous apprend qu’une fois sorti des locaux de la gendarmerie suite à l’intervention de son avocat, le sieur Almamy Condé aurait pris le chemin de sa Haute-Guinée natale pour rejoindre la frontière guinéo-malienne où il se serait évadé avec bien sûr, la complicité des forces de sécurité à ce poste frontalier. Au niveau de la justice où on s’apprête à lancer un mandat d’arrêt international, ce dossier est pris au sérieux. Avec la fuite de ce cerveau de la caisse noire des bandits à col blanc que sont les hauts cadres de l’ancien régime, c’est un pan des preuves du blanchiment d’argent et des détournements des fonds publics à ciel ouvert qui disparaît.

Il faut rappeler qu’Almamy Condé traîne depuis un certain temps des vieilles casseroles. Il se sert d’AWAL-GUINEE, cette société créée en 2017, pour blanchir les sommes colossales virées sur son compte par les anciens hauts cadres du régime d’Alpha Condé. Et comme nous l’avons déjà dénoncé le 16 décembre dernier sur notre site, il a réussi à écarter le principal actionnaire, dont nous taisons le nom pour raison d’enquête, qui a voulu éloigner la société des transactions douteuses. Ainsi, AWAL-GUINEE qui a démarré sur de bonnes bases, va prendre du plomb dans l’aile quand les deux hommes n’arriveront plus à s’entendre sur les multiples entrées des fonds et leur gestion dans les différentes banques de la place.

Toutefois, il ressort que sieur Almamy Condé, cadre incontournable au Trésor Public, se servait, selon les enquêtes, du compte de la société AWAL GUINEE pour mettre à l’abri l’argent mal acquis de plusieurs dignitaires du régime Alpha Condé. Dans les couloirs de la justice, on soutient même qu’après le coup d’Etat du 5 septembre dernier et surtout pendant cette période de chasse aux grilleurs d’arachide, cette société camouflée au fin fond de Dubréka servirait actuellement de vache laitière aux anciens dignitaires qui y auraient planqué leurs sous. Almamy Condé qui est en ce moment en cavale se serait bâti une fortune depuis l’installation de la société AWAL GUINEE-SARL. Il serait propriétaire de plusieurs bâtiments à étages, des villas, des stations essence partout dans le pays y compris des grosses cylindrées.

Au Trésor Public où nous nous sommes rendus ce mardi 3 mai, aucune trace d’Almamy Condé. Téléphone fermé, il serait absent du pays. La CRIEF mettra-t-elle la main sur ce fugitif ?

Louis Célestin