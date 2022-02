Guinée : la junte militaire crée le  Fonds d’Investissement Minier sur les cendres du Fonds de développement minier (décret)

A travers un décret lu ce lundi 14 février à la télévision nationale, le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la création d’un Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) dénommé Fonds D’Investissement Minier (FIM). Selon le décret, il remplace ainsi le Fonds de Promotion et de Développement Minier (FPDM).

D’après le décret, le FIM est doté de la personnalité et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle technique du ministère en charge des Mines et celui en charge des Finances, tutelle financière. «Le FIM est de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une administration d’une direction centrale. Le siège social du FIM est fixé à Conakry et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d’Administration (CA). Il a pour mission la mise en place de la politique du gouvernement en matière de financement de la recherche minière, de la formation ainsi que des actions concourant à la promotion du secteur minier à travers l’entité de gestion du patrimoine minier. Il est particulièrement chargé du financement de tous les projets de recherche géologique ou des contrats de prestation de service (…). Le FIM comprend un Conseil d’Administration (CA) de 7 membres dont 4 représentants de l’Etat, une Direction Générale, une agence comptable, un contrôle financier…».