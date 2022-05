Financement du terrorisme, investissements miniers, fermeture de l’hôtel Sheraton : Dr Lanciné Condé échange avec le FMI, la Banque mondiale et le département d’Etat américain

La Guinée dépêche une mission gouvernementale auprès des institutions de Bretton Woods. Conduite par le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, cette mission est composée du gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), Karamo Kaba, des hauts cadres et des techniciens du pool économique guinéen. Ce déplacement vise à rassurer les partenaires de la bonne foi des autorités guinéennes à travers les réformes engagées dans le pays et à demander leur soutien.

La délégation guinéenne a rencontré, du 21 au 22 avril 2022, le Directeur du département Afrique du FMI, Abebe Aemro SELASSIE, le Secrétaire adjoint au Bureau des Affaires africaines du département d’Etat américain, Michael Gonzales et le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, Ousmane Diagana. Ces différentes actions visent à rassurer les partenaires des réformes engagées par les autorités de la transition afin de bénéficier de leur soutien pour le développement économique et social du pays.

Avec le Secrétaire adjoint au Bureau du département d’Etat américain, Michael Gonzales, les échanges ont porté notamment sur la situation socioéconomique et politique depuis le 5 septembre 2021. Le Dr Lanciné Condé a rassuré le diplomate américain l’engagement des autorités de travailler sur le retour à l’ordre constitutionnel tout en garantissant le respect des libertés fondamentales en veillant sur l’amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. La Guinée pourrait bénéficier des appuis de Washington pour soutenir « les efforts de mise en œuvre des projets et programmes de la Transition en cours en Guinée », explique Dr Lanciné Condé.

L’autre sujet sans des moindres évoqués lors de cette rencontre, c’est le cas des hommes d’affaires libano-guinéens accusés de financer le Hezbollah, considéré par les Etats-Unis de groupe terroriste. Le ministre de l’Economie a apporté des éléments d’informations factuelles pour répondre aux attentes des autorités américaines par rapport à leur situation. Pour rappel, sur le sujet, le procureur général près la Cour d’appel de Conakry a annoncé, début mars dernier, la saisie des biens et le gel des avoirs de ces deux Guinéens d’origine libanaise.

Faible capacité d’absorption

Le 9 mars dernier, la Banque mondiale a fait la revue de son portefeuille actif en Guinée, juste après le dégel des opérations pour la Guinée. A l’occasion de la mission de la Guinée à Washington, Dr Lanciné Condé et son équipe ont échangé avec le staff de la Banque mondiale sur le portefeuille de l’institution en Guinée qui compte, au 31 mars 2022, un total de 22 projets et programmes pour un montant total d’engagement de plus de 1 milliard 90 millions de dollars US répartis en deux volets : 15 projets et programmes nationaux pour un montant de plus 726 millions de dollars US et ainsi 7 projets et programmes régionaux d’une enveloppe de plus de 283 millions de dollars US. En plus de ce portefeuille, des échanges ont eu lieu sur des nouvelles orientations stratégiques permettant à la Banque mondiale d’appuyer davantage la Guinée dans son programme de développement socio-économique à court terme.

Lors de la revue du portefeuille des projets de la Banque mondiale le 9 mars dernier, faut-il le rappeler, il s’est révélé que la Guinée peine à absorber les financements de cette institution. Devant le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana et le représentant résident de l’institution en Guinée, Nestor Coffi, le ministre de l’Economie a réitéré l’engagement du Gouvernement guinéen à déployer des efforts pour lever les obstacles et goulots d’étranglement qui freinent la mise en œuvre des projets programmes d’investissements publics en travaillant au relèvement de la capacité d’absorption des ressources allouées au pays.

Depuis la reprise des activités de la Banque mondiale en Guinée, après l’interruption suite au coup d’Etat du 5 septembre 2021, de bonnes actions sont initiées par les autorités. Ce qui ne passe pas inaperçu au niveau des partenaires financiers guinéens. Ousmane Diagana s’est dit satisfait de de la bonne utilisation des ressources allouées, depuis la reprise des décaissements. Dr Lanciné Condé confie même qu’il a « noté et salué les efforts du Gouvernement dans la lutte contre la corruption et la moralisation des finances publiques en Guinée ».

Le cas de l’hôtel Sheraton et la transformation minière

L’autre rencontre à laquelle la délégation guinéenne a pris part, ce sont les Assises du printemps du FMI et de la Banque mondiale, le 24 avril. Là, les discussions ont tourné sur le cas de la fermeture de l’hôtel Sheraton Grand Conakry, le financement par la Société financière internationale (SFI), qui est une filiale de la Banque mondiale, mais aussi la transformation des minerais de la Guinée sur le sol guinéen à travers la mise en place des raffineries. La SFI, faut-il le préciser, est actionnaire dans Sheraton, et s’implique dans le secteur des mines.

Lors des échanges, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a demandé à la SFI de soutenir davantage le secteur minier, qui est un secteur porteur de croissance et d’emplois en Guinée, avant de l’inviter à renforcer son appui au secteur privé guinéen dans la promotion des logements sociaux, dans la valorisation de l’agro business et dans le développement du secteur bancaire.

Sergio Pimenta, Vice-Président Afrique de la SFI a fait savoir que sa structure « a mobilisé ces 5 dernières années, près d’un milliard de dollar US d’investissements dans le secteur privé guinéen, principalement dans le secteur minier».

Pour plusieurs manquements, le ministre du Tourisme a retiré le permis d’exploitation de l’hôtel Sheraton aux exploitants fermé depuis décembre 2021, un hôtel dans lequel la SFI a des investissements. C’est pourquoi le ministre de l’Economie et des Finances a demandé Sergio Pimenta d’engager de pourparlers avec les deux autres actionnaires de l’hôtel que sont STARWOOD et MARRIOTT afin de trouver une solution idoine permettant de sauvegarder les emplois et de soutenir le secteur de l’hôtellerie et du tourisme. Sergio Pimenta s’est personnellement engagé à « tout mettre en œuvre pour essayer de régler le dossier de l’hôtel Sheraton » et a indiqué que la SFI « va continuer à travailler avec la BCRG, notamment en ce qui concerne le développement de la finance inclusive ».

La mission guinéenne et ses partenaires sont parvenus à conclure que la SFI va appuyer l’évaluation du secteur financier ; apporter son soutien pour une amélioration des indicateurs du Millenium Challenge Corporation (MCC) ; apporter une assistance pour le renforcement des moyens en matière de cybersécurité et un accompagnement à travers des renforcement de capacités du secteur privé guinéen en matière de préparation et de gestion de projets.