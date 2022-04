Guinée : le permis d’exploitation de l’hôtel Sheraton Grand Conakry retiré aux exploitants

Fermé officiellement pour des raisons de travaux depuis décembre 2021, l’hôtel Sheraton Grand Conakry ne pourra pas fonctionner de sitôt. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Alpha Soumah, à travers un arrêté, a annoncé le retrait du permis d’exploitation dudit hôtel jusqu’à nouvel ordre au prestataire MARRIOTT.

Cette décision intervient après deux courriers de mise en demeure adressés à la Directrice générale de Sheraton Grand Conakry le 24 mars et le 6 avril 2022 qui, selon le ministre du Tourisme, sont restés « sans effets suffisants ».

Il y a quatre mois, la Direction générale de l’hôtel avait décidé de fermer le site pour des besoins de rénovation. Une telle fermeture impactait négativement les nombreux travailleurs qui ne faisaient qu’inquiéter sur leur sort. C’est ainsi que, selon nos informations, le département du Tourisme a pris des dispositions pour échanger avec les responsables de l’hôtel afin connaître les véritables raisons de cette fermeture brusque. Ces démarches devaient aboutir à l’apport de l’appui du Gouvernement en vue de la réouverture du site au public dans un bref délai.

« Après plusieurs rencontres entre l’administration de l’hôtel et les travailleurs inquiets de leur sort, le ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a sollicité auprès de son homologue de la Santé et de l’Hygiène publique le déploiement d’une mission conjointe dans le but de procéder à l’état des lieux des installations et des conditions de santé sécurité. Le rapport de cette mission conjointe établit que l’hôtel est dans un très mauvais état et les éléments probants qui résultent de cette mission montrent visiblement que cette situation ne date pas de maintenant, d’où la fermeture assez brutale de l’hôtel alors que des clients s’y trouvaient. Des clients qui ont dû être déplacés dans d’autres structures de la place en urgence », a expliqué une source proche du dossier.

Depuis sa mise en service en novembre 2013, l’hôtel Sheraton est exploité par MARRIOTT International Limited (STARWOOD / MARRIOTT). Selon le contrat qui la lie au groupe STARWOOD Eame License and Service Company BVBA, la société STARWOOD / MARRIOTT est la seule entité chargée de l’exploitation et de la gestion quotidienne de l’installation. Et selon le rapport de la mission conjointe du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, et du Tourisme, le prestataire MARRIOTT a failli à ses obligations contractuelles, celles de maintenir en bon état l’hôtel car « il existait un véritable risque de santé avec l’apparition de moisissures visibles et persistants ».