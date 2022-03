Expulsé par la junte de Dixinn : voici la nouvelle résidence où Dalein a posé ses valises  

Contraint de quitter son domicile de Dixinn et en attendant d’être situé sur l’issue de la procédure engagée en justice, l’autre question qui taraude tous les esprits est celle relative à la nouvelle destination de l’ancien Premier ministre et président de l’UFDG.

A cette deuxième préoccupation, Guinéenews vous a trouvé la réponse. Cellou Dalein semble élire désormais domicile à Kaporo, dans la commune de Ratoma, en haute banlieue de la capitale Conakry.

C’est à partir de cette nouvelle résidence qu’il a donné ses premières déclarations faites à la presse et via les réseaux sociaux après son départ de Dixinn.

Parmi les sujets abordés par le leader de l’UFDG, il y avait la rencontre que la classe politique était censée avoir avec la délégation conjointe de la CEDEAO-ONU, mais annulée à la dernière minute ainsi que le verdict du TPI de Dixinn qui s’est déclaré incompétent dans le dossier qui oppose les anciens Premiers ministres Cellou et Sidya.

Sur ce dernier point, Cellou Dalein postait le message suivant sur son compte Facebook :

« J’ai pris acte de la décision du juge des référés qui s’est déclaré incompétent en dépit des arguments développés par mes avocats.

Cette décision est un déni de justice au regard du droit positif guinéen en vigueur. Néanmoins, j’ai libéré provisoirement ma résidence en attendant l’issue de la procédure judiciaire au fond que mes avocats viennent d’engager.

Je remercie ceux et celles qui m’ont exprimé leur sympathie et leur solidarité. Je leur demande de rester sereins et de ne pas céder à la provocation. »