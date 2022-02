Exclusif/Nabayagate : l’ex-ministre du Budget Ismaël Dioubaté et une DAF écroués, Tibou Kamara inculpé

Auditionnés de 12 heures à 16 heures par un juge d’instruction de la CRIEF, l’ancien ministre du Budget Ismaël Dioubaté, l’ancien ministre de l’Industrie Tibou Kamara et la directrice administrative et financière de Zénab Nabaya Dramé, encore en fonction dans le même département Mme Evelyne S. Mansaré ont tous été inculpés pour détournement et complicité de détournement de deniers publics.

L'ancien ministre du Budget et la DAF Mme Evelyne S. Mansaré ont été placés sous mandat de dépôt. Par contre, Tibou Kamara, quoique inculpé, est retourné »libre » chez lui dans une voiture blanche. Toutefois, il reste sous contrôle judiciaire.

A rappeler que Zénab Dramé, la principale mise en cause est absente du pays et serait malade. Son retour est annoncé pour le mois d’avril 2022. Zénab Dramé (pas encore auditionnée), Ismaël Dioubaté, Tibou Kamara et Evelyne sont accusés d’un détournement présumés de près de 132 milliards francs guinéens.