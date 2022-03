Enseignement technique : le ministère signe un protocole d’accord avec la société indienne BSS

Dans le cadre de la qualification des jeunes guinéens, le ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle et la société indienne BSS (Bharat Sevak Samaj) ont procédé, ce vendredi 11 mars, à la signature d’un protocole d’accord sur des filières en technologie. Cette signature s’est déroulée au siège dudit Département en présence du ministre Alpha Bacar Barry entouré de ses proches.

Ainsi, ce protocole d’accord s’articule au tour de certains axes prioritaires du département notamment un transfert au METFP d’un savoir-faire nécessaire pour la mise en œuvre durable des programmes techniques et professionnels dans les filières du numérique, de l’ingénierie, la chaudronnerie, etc. Il y a ensuite l’accompagnement dans la mise en œuvre de programmes dans les établissements techniques et professionnels. Et enfin, l’élaboration de plans d’actions pour la mise en œuvre durable des programmes en Guinée.

Après la signature de ce protocole d’accord, le ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a indiqué que l’accent sera mis dans l’apprentissage des “technologies [agricoles] et la langue anglaise”.

Selon Alpha Bacar Barrry, son département va “commencer par une école qui se trouve en banlieue qui s’appelle l’Ecole nationale des postes et télécommunications (ENPT). Au tour de cette école, nous voulons bâtir des cours de compétences dans les domaines du métier du numérique. Cette coopération va nous permettre de monter en puissance, de former des formateurs et d’organiser des chroniques camps qui vont permettre à la Guinée de former en masse des experts, des techniciens, des professionnels du développement informatique”.

A en croire au ministre Barry, “l’Inde et l’Asie sont dans le marché mondial de la sous-traitance informatique. Nous pensons que dans les années à venir, l’Afrique aura sa participation à jouer dans domaine numérique. Nous préparons donc nos jeunes à occuper ces postes. Aujourd’hui, les postes dans les domaines numériques sont les postes les mieux prisés, les mieux payés. Vous n’avez pas besoin d’un diplôme universitaire pour être compétent sur le marché pour proposer des services de qualité. Donc, du coup, en Guinée, dans la classe, nous voulons inscrire la question de compétences dans le domaine des métiers du numérique au centre de nos préoccupations.”

De son côté, le partenaire indien a saisi cette occasion pour “remercier monsieur le ministre Alpha Bacar Barry d’avoir invité notre société et d’avoir poursuivi les discussions jusqu’à la signature du mémorandum d’entente (MOU)”.

Représentant “la plus ancienne Ecole technique de l’Inde “ en Guinée, Dr Henry, dira que : “Nous sommes-là dans le cadre de la poursuite d’un partenariat avec le ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle pour permettre aux apprenants guinéens de poursuivre des meilleures études dans ce domaine. Nous avons plus de quinze mille formations à offrir. Il y a également des formations qu’ils vont proposer aux apprenants dans différents domaines techniques et professionnels”.