DCIJ-GN : Michel Kamano, Tibou Kamara, Remy Lamah en audition ce mardi

Plusieurs personnalités de l’ancien régime sont en audition ce mardi 26 avril 2022 à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la gendarmerie nationale (DCIJ-GN) sise à Kaloum. Il s’agit entre autres de l’ancien questeur du parlement, Michel Kamano, de l’ancien ministre et député Louceny Camara et des anciens ministres du régime d’Alpha Condé, Tibou Kamara, Bantama Sow et Remy Lamah.

Il faut préciser qu’ils sont auditionnés au compte de la CRIEF pour les présumées infractions de détournement de derniers publics, blanchiment de capitaux, corruption et enrichissement illicite.