CU/Siguiri : deux morts et huit blessés dans un conflit domanial

Deux morts et huit blessés, c’est le bilan provisoire d’un conflit domanial entre les districts de Moyafra et Sambaya Kofilani dans la commune urbaine de Siguiri. les incidents sont survenus ce lundi 4 avril 2022.

C’est autour d’une mine d’or que les deux districts de Sambaya kofilani et Moyafra se sont affrontés. Munis de fusil de chasse, les deux camps se sont tirés et le bilan fait état de 2 morts et 8 blessés par balles.

« Il y a eu deux morts du côté de Moyafra à savoir Lamine, Keita 25 ans et Lancinet Diakité, 30 ans », nous a indiqué le médecin gendarme, Ablaye Bassirou Condé, au Service des urgences de l’hôpital préfectoral de Siguiri. Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, les autorités préfectorales sont en train de prendre des dispositions pour calmer la situation. Et les blessés sont en train d’être acheminés vers l’hôpital préfectoral de Siguiri.