CRIEF: l’ancien ministre de la Défense, Dr Diané convoqué

L’audition des anciens ministres se poursuit à la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief). Ce jeudi, c’est le tour de Dr Mohamed Diané, tout puissant ministre de la Défense d’Alpha Condé d’être entendu par la chambre d’instruction. Selon la convocation dont Guineenews a reçu la copie, il est convoqué à 12 h. A propos des faits qui lui sont opposés, il s’agit de: «corruption d’agent public et privé, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et prise illégale d’intérêt ».

