Cour des comptes : Joseph Sâa Kadouno et Mamadou Saliou Diallo ont pris fonction

Nommés le 21 avril dernier, à la faveur de la valse de nomination dans les cours et tribunaux du pays, le premier président de la Cour des comptes Joseph Sâa Koundouno et le commissaire général du gouvernement, Mamadou Saliou Diallo ont prêté serment ce lundi, 9 mai, devant la Cour suprême.

« La Cour donne acte à monsieur le procureur général de ses réquisitions ; donne acte à monsieur Kadouno Joseph Sâa, premier président de la cour des comptes ; et monsieur Mamadou Saliou Diallo, commissaire général du gouvernement près ladite Cour, du serment prêté et les déclare installés dans leurs fonctions respectives », a prononcé le président de la Cour suprême, Fodé Bangoura, après les réquisitions du procureur général Mamadi Diawara et l’engagement solennel des deux responsables à servir la Cour des comptes.

En déclarant Kadouno et Diallo installés dans leurs fonctions, le président de la Cour suprême les a rappelés leurs missions à la Cour des comptes. Entre autres, il a indiqué qu’il s’agit du contrôle des finances publiques à fortiori, le contrôle de la déclaration des biens tels que reçus par la Cour suprême, la sauvegarde du patrimoine publique, la sanction des fautes de gestion. « Je dois vous signaler que violer le serment a un coût moral au-delà des obligations souscrites », leur a-t-il aussi rappelé.

« Mon devoir c’est de respecter ce serment dans tous les secteurs. Que ce soit dans le domaine de l’audit, dans le domaine du contrôle, dans la déclaration des biens et dans tous les domaines qui seront confiés à la Cour des comptes tels que définis dans la Loi 046 du 18 janvier 2013. Il n’y aura pas d’exception, nous serons dans l’obligation de faire ce devoir et de le faire dans le respect des textes de lois et des règles », a réagi Joseph Sâa Kadouno.