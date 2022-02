Conakry : le plaidoyer du col. Malick Diaw en faveur de la transition au Mali et en Guinée

Le président du Conseil National de la Transition (CNT) du Mali, le Colonel Malick Diaw était parmi les personnalités étrangères invitées à la cérémonie inaugurale solennelle du Conseil National de la Transition de la Guinée ce samedi 5 février 2022, à Conakry.

Devant cet aréopage d’invités guinéens et étrangers, le Colonel Malick Diaw a lancé à la communauté internationale un plaidoyer en faveur du processus de transition en cours dans son pays, le Mali et en Guinée. Deux pays, affirme-t-il, qui sont à la croisée des chemins. Lisez !

« Cette situation pour laquelle nous sollicitons l’accompagnement et la compréhension de nos partenaires ainsi que la communauté internationale est née d’une ferme volonté populaire de rétablissement de la gouvernance de nos Etats. Nous ne pouvions nous résigner et continuer à accepter après plus de 60 ans d’indépendance. Nos populations vivent dans la précarité totale du fait de la corruption, de la mal gouvernance, de l’injustice et de l’insécurité. »

