Assises nationales : les membres du CNA présentent le rapport provisoire au Président Colonel Mamadi Doumbouya

Après 36 jours d’intenses activités, les membres du Comité National des Assises (CNA) ont présenté le rapport provisoire des Assises nationales au président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, ce vendredi, 29 avril 2022 au Palais Mohammed V.

Suite au lancement des Assises nationales par le Chef de l’Etat, le 22 mars dernier, les membres du CNA ont sillonné les 33 préfectures, les 6 communes de la capitale et les représentations diplomatiques du pays pour recueillir les avis des citoyens au compte des journées de vérité et de pardon.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence des membres du Gouvernement et du Cabinet civil de la présidence.

Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mory Condé a rappelé les démarches engagées par le Chef de l’Etat pour la mise en place du CNA et le travail effectué par les membres de cette structure en un temps record.

En remettant ce rapport provisoire au président de la Transition, Elhadj Mamadou Saliou Camara, premier imam de la Grande Mosquée Fayçal et co-président du CNA a remercié le Chef de l’Etat pour la confiance placée aux membres dudit comité avant d’indiquer que ce rapport provisoire était le fruit des avis des Guinéens d’ici et d’ailleurs.

Il a aussi fait savoir que l’immensité de leur mission et les difficultés qui s’y attachent n’ont pas eu raison de leur détermination à réunir les Guinéens autour d’un objectif commun.

S’exprimant au nom du président de la Transition, le Colonel Amara Camara, porte-parole de la présidence, s’est félicité du travail accompli avant de rendre un vibrant hommage aux membres du CNA. Il a aussi mis l’occasion à profit pour les inviter à peaufiner ce rapport avant de le publier.

