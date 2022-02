Yèrèwaliyah/Faranah : un chasseur se tue accidentellement

Un chasseur d’une cinquantaine d’années s’est tué accidentellement ce 25 février 2022 en cours de route alors qu’il revenait de la chasse pour la maison. Le coup serait parti lorsqu’il a glissé sur un pont. En tombant, l’arme s’est déclenchée, a-t-on appris. C’est ainsi, les balles ont atteint son menton jusqu’au niveau de la tête. Il succombera plus tard à ses douleurs laissant derrière lui six enfants et deux veuves. Cet accident de chasse qui a coûté la vie à cet homme s’est produit à Yèrèwalia, un district situé à 15 km du centre-ville de Faranah.

Interrogé sur les circonstances de ce drame, le grand frère de la victime et président du district de Yèrèwaliyah, Sory 2 Camara, explique : “il a passé la nuit en brousse. En revenant à la maison, arrivé sur le pont de Dalowa, ses paires de chaussures en botte ont glissé sur un bois appelé coffrage. En tombant, le bas du fusil s’est adossé à un bois et s’est déclenché. Les balles l’ont atteint à partir de son menton puis sa tête. Aussitôt, nous avons informé les autorités à tous les niveaux. Il est allé dans la douleur. Nous étions ensemble hier jusqu’à 2 heures du matin”.