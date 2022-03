Vers les Assises nationales :  la presse conviée à une séance d’information le lundi 

En prélude aux assises nationales qui commencent le 22 mars, le gouvernement organise une journée d’information à l’intention de la presse. Le ministère en charge de l’Information et de la Communication vient de publier un communiqué à cet effet.

Le document lu ce soir à la télévision nationale annonce que « le ministère de l’Information et de la Communication informe l’ensemble des acteurs de la presse nationale et internationale accréditée en Guinée, de l’ouverture le 22 mars 2022 des travaux des assises nationales intitulées « journées de vérités et de pardon ».

Poursuivant, il informe qu »’à cet effet, le département se propose d’organiser une journée d’information à l’intention des professionnels des médias ». Précisant que « cet espace d’échanges autour des assises nationales aura pour cadre, l’hôtel Premus Kaloum, lundi 21 mars 2022 de 12 heures à 14 heures. »

Par ailleurs, ajoute le communiqué, « le ministère de l’Information et de la Communication invite les responsables des médias publics et privés à prendre part à cette journée d’information qui entre dans le cadre des préparatifs des assises nationales… »