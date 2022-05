Université de N’Zérékoré : le faux bond de la ministre de l’Enseignement supérieur aux étudiants

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Dr Diaka Sidibé, a fait un faux bond aux étudiants de l’Université de N’Zérékoré ce lundi 23 mai. Après une première visite le matin, elle devrait y retourner avec six autres ministres pour échanger avec les étudiants.

La salle qui devait accueillir les invités était aménagée pour l’occasion et il y avait de l’animation musicale assurée par le service de presse de l’université. Après plusieurs heures d’attente, les étudiants ont été informés que finalement la ministre ne viendra pas. Motif, certains ministres, qui avaient exprimé le désir de venir, ne pouvaient pas faire le déplacement cet après-midi. Elle a donc décidé de reporter cette rencontre.

Ce report a mis certains enseignants, mais surtout des étudiants, mal à l’aise. Ils avaient des préoccupations qu’ils voulaient partager avec la ministre. « On le fera une fois qu’elle sera », se console un étudiant.

« Le matin quand elle est venue, nous avons échangé avec elle sur certains éléments qu’ils ont mis en place. La ministre a demandé à ce que nous les étudiants, nous nous donnions à fond. C’est le cas notamment des appareils numériques, des projets d’entrepreneuriat pour les étudiants », a expliqué Victorine Lamah, étudiante en Licence 1 Météorologie, avant de dire qu’elle est un peu frustrée du fait que la ministre et ses collègues ne soien pas venus. « Elle nous a donné le programme pour nous dire qu’elle va revenir. On a attendu tout ce temps et on nous appelle pour nous dire qu’elle ne pourra pas venir. Vous voyez ce que ça fait ? »

« C’est vraiment frustrant, mais vu ses occupations aussi, on ne peut pas trop lui en vouloir », dédramatise Eugénie Loua, étudiante en Licence 1 Chimie.

La date de la prochaine rencontre avec les étudiants n’est pas donnée, mais le Gouvernement est là jusqu’à la fin de la semaine. Peut-être que la prochaine fois sera la bonne.