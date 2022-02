Une mission conjointe UNOWAS – CEDEAO attendue ce lundi à Conakry

Une mission UNOWAS – CEDEAO est attendue le lundi 28 février 2022 à Conakry. Le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en Afrique de l’Ouest et au Sahel, Mahamat Saleh ANNADIF accompagné de plusieurs personnalités rencontrera le Comité National de Redressement et du Développement (CNRD) ainsi que les interlocuteurs nationaux et internationaux du « Conseil National de la Transition » dans la journée du lundi.

Selon nos informations, le Représentant Spécial arrivera à Conakry à 9h45 heure, à bord du vol spécial UNO-450 de l’ONU et repartira à 17h00 heure locale par le même vol.

Nos sources rapportent également que M. Mahamat Saleh ANNADIF sera accompagné du côté de l’UNOWAS par Moudjib Djinadou, Directeur, Affaires Politiques, Franklin Afese Ngochi, Assistant Spécial.

Et du côté de la CEDEAO, la délégation est composée Jean-Claude Kassi Brou, Président de la Commission de l’institution sous -régionale, et

Eugene Kadja Etche, Assistant Spécial