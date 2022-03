Une mission conjointe Union Européenne – Guinée visite les projets de santé financés par l’Union européenne dans la région de N’Zérékoré

Conakry, le 24 février 2022 : Une mission conjointe de la Délégation de l’Union européenne, représentée par Mme Jurate Smalskyte, Cheffe d’équipe « économie, commerce et santé », du Ministère de la Santé, représenté par Dr Missidé Diallo, Directeur Adjoint du bureau stratégie et développement ; Dr. Pépé Bilivogui, inspecteur régional de la santé pour la région de N’Zérékoré ; et des partenaires de mise en œuvre – GIZ, Expertise France, Croix rouge française et ALIMA – des projets de santé financés par l’Union européenne, était en visite de terrain du 14 au 18 février dans la région de N’Zérékoré. Ces programmes financés par l’Union européenne, l’Allemagne et la France témoignent de l’engagement continu et conjoint, de l’Equipe Europe, l’Union européenne et ses Etats Membres, aux côtés des autorités sanitaires guinéennes, en faveur du renforcement du système de santé de la Guinée.

Les objectifs principaux de cette visite étaient de s’enquérir des résultats atteints dans la mise en œuvre des projets de santé financés par l’Union européenne en Guinée forestière, et d’échanger avec les bénéficiaires afin de comprendre l’impact des projets sur la population guinéenne et identifier les obstacles qui empêchent la réalisation de certaines activités avec l’objectif de chercher ensemble les solutions.

Une attention particulière a été apportée au Programme d’appui au renforcement du secteur de la santé, le PASA2 (26,35 M EUR), mise en œuvre par la Coopération allemande au développement (GIZ) et l’Agence française d’expertise technique internationale (Expertise France ou EF). Ce projet de l’Equipe Europe qui a démarré en 2019 a pour objectif d’améliorer la performance du Ministère de la santé en matière de gouvernance, gestion financière et gestion des ressources humaines, d’augmenter l’utilisation et la qualité des services de santé par les mères et les enfants de moins de 5 ans, et de réaliser ou d’améliorer les infrastructures sanitaires existantes dans la région de N’Zérékoré et les préfectures de Kissidougou et Kérouané.

La mission conjointe a également supervisé les projets de lutte contre la COVID-19 mis en œuvre par la Croix rouge française et ALIMA. Le projet mis en œuvre par la Croix rouge, d’un montant de 3,5 M EUR, a pour but d’appuyer les directions régionales de la santé de Nzérékoré, Mamou, Labé et Boké pour améliorer la prise en charge des cas suspects de COVID-19, la surveillance épidémiologique, la prévention et le contrôle de l’infection dans les structures de santé, les enterrements dignes et sécurisés, mais aussi de renforcer les capacités de la Croix-Rouge guinéenne dans la préparation et la réponse à la pandémie. Celui mis en œuvre par ALIMA, financé à hauteur de 0,7 M EUR par la Direction générale pour la protection civile et les opérations d’aide humanitaire européennes de la Commission européenne (ECHO), vise à appuyer le déploiement de la vaccination contre la COVID-19 dans la préfecture de N’Zérékoré.

La délégation a pu visiter les sites de mise en œuvre de ces deux projets, constater les résultats obtenus, et formuler des recommandations sur les lacunes identifiées.

Les activités phares réalisées pendant cette mission incluent : la pose de la première pierre du centre de santé rural d’Orémaï (au total 15 centres de santé ou hôpitaux seront construits ou réhabilités d’ici janvier 2023, sous la supervision d’EF dans le cadre du projet PASA2) ; la visite de nombreux établissements de santé (CT-épi, hôpitaux régionaux, etc.) ; la participation à une campagne de don de sang et à une campagne de vaccination COVID-19, ainsi que des activités visant à diminuer le taux de mutilations génitales féminines (mises en œuvre par la GIZ).

En marge de cette visite, la délégation a visité les chantiers du programme PASA1 (29.55 M EUR), dont l’exécution connait du retard, afin d’évaluer l’état d’avancement des chantiers et de comprendre les difficultés rencontrées par les entreprises de construction.

Lors de la session de clôture de la mission, Jurate Smalskyte, cheffe d’équipe économie et santé pour la Délégation de l’Union européenne en Guinée, a salué le travail des agences de mise en œuvre et l’engagement des équipes de santé. Après avoir remercié l’inspecteur régional de la santé pour sa collaboration lors de toute la mission, elle a précisé que des constats et recommandations seront formulés et partagés avec le Ministre de la Santé et son équipe, dans le but d’assurer une meilleure appropriation et une pérennité des activités par les acteurs du secteur de la santé qui bénéficient des appuis de l’UE ; et de mieux répondre aux difficultés qu’ils rencontrent, au bénéfice de la population guinéenne.

Cette mission s’inscrit dans la continuité de l’engagement de l’Union européenne pour la relance et le renforcement du système de santé en Guinée. L’Union européenne est un partenaire de la Guinée depuis plusieurs décennies. De nombreux projets ont été financés par l’Union européenne dans le secteur de la santé en Guinée, pour plus de 100 millions d’euros. Ils concernent les infrastructures, le renforcement des capacités sanitaires, l’achat des équipements et médicaments, et l’appui à la riposte aux épidémies. A noter que pour la riposte COVID et le déploiement des vaccins COVID, l’appui de l’Equipe Europe s’élève à 50 M EUR, auxquels s’ajoutent 3 M EUR pour lutter contre la résurgence d’Ebola en 2021.

