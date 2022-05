UFDG-RPG arc-en-ciel : le mariage de la carpe et du lapin (Éditorial)   

Dans le camp du front anti-CNRD, le G58 et ses alliés dont l’ancien parti au pouvoir viennent de sonner le branle-bas. Avec pour but ultime de porter un coup de Trafalgar contre le Conseil national pour le rassemblement et le développement (CNRD), à qui ils prêtent des velléités hégémoniques.

La nouveauté dans l’ossature de ces alliances est le mariage de raison scellé entre l’UFDG et le RPG arc-en-ciel, les éternels rivaux que la phobie du CNRD vient de rapprocher. Au grand dam des victimes des crimes commis sous l’ancien régime, dont le sort paraît prosaïque, dans cette atmosphère de basse politique.

Depuis que le colonel Mamadi Doumbouya a levé le tabou sur la durée de la transition, fixant dans la foulée le chronogramme à 39 mois, on assiste de plus en plus à une poussée de fièvre au sein du landerneau politique. Où des membres des forces vives, qui n’embouchent pas la même trompette que la junte, ont enfourché leurs grands chevaux, en vue d’en découdre avec le gouvernement de transition.

Ce mercredi, ces alliances ont réitéré leur rejet du chronogramme proposé par la junte. Sur fond d’accusations de velléités hégémoniques et de menace d’en découdre avec les autorités de la transition.

La présence du RPG arc-en-ciel à cette rencontre, qualifiée ‘’d’historique’’ par certains commentateurs, aura permis de sceller une union entre les deux bords politiques. Ce qui ne serait en réalité qu’un mariage de la carpe et du lapin. Quand on sait que ces deux formations politiques, de courants idéologiques opposés, n’ont jusque-là été d’accord que sur leurs désaccords. La bataille électorale épique que les deux ont livrée en 2010 est encore dans les mémoires.

Une joute électorale remportée finalement par Alpha Condé avec 53,5% des 2,89 millions de votes exprimés. Tandis que Cellou Dalein Diallo s’en tirait avec 47,5% des voix. Ce tour de force réussi par le « champion » du RPG arc-en-ciel contre son challenger qui l’avait largement devancé au premier tour continue de hanter les esprits dans le landerneau politique.

Une fois au pouvoir, Alpha va remettre ça à la faveur de deux autres présidentielles. Faisant mordre la poussière à Dalein dans des scrutins aux contours douteux.

Avec en sus une décennie de règne marquée par de graves violations des droits humains. Transformant la Guinée en musée de l’horreur. Avec des morts à la pelle et des blessés graves enregistrés surtout dans les rangs des opposants.

Voir donc le RPG arc-en-ciel se rapprocher de l’UFDG, il faut s’attendre à ce que la dague soit sous la manche de la chemise. Même si pour le moment, le rapprochement viserait à combattre leur « ennemi commun », le CNRD. Qu’ils menacent d’affronter bille en tête.

C’est à se demander si l’UFDG avait vraiment besoin de cette alliance, qualifiée de vilenie par bien des gens, juste pour des calculs politiciens.