Transition : Mory Condé se prononce sur le cadre du dialogue

Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation était l’invité lundi soir de l’Emisssion “On refait le monde” de Djoma TV. Mory Condé a saisi cette opportunité pour inviter les partis politiques à une nouvelle rencontre afin, selon lui, de finaliser le processus de mise en place du cadre de dialogue politique tant réclamé par les acteurs sociopolitiques.

Ainsi, interrogé sur le déroulement de ce processus, le ministre a fait savoir que le travail suit son cours normal. “ Ce lundi, nous avons reçu trois coalitions et nous avons posé des questions. (…) Les trois coalitions qui sont passées devant le cabinet et moi ce lundi ont répondu à ces questions et demain nous allons continuer à recevoir d’autres acteurs politiques« , a indiqué Mory Condé.

Poursuivant, le ministre Mory Condé ajoute : « A partir du vendredi, nous allons recevoir les organisations de la société civile, les plate–formes des centrales syndicales et les confessions religieuses et les organes de presse. A la suite de ce processus, nous allons adresser aux mêmes acteurs pour faire la synthèse par entité. Ce que les acteurs politiques souhaitent comme cadre et contenu de dialogue et également les plate–formes et centrales syndicales. Sur la base de ces synthèses, nous allons retransmettre le document au Premier ministre et au président de la transition afin de prendre le décret de création du cadre de dialogue« .

Réagissant à la question liée à la signature par une cinquantaine de partis politiques d’une déclaration appelant à l’ouverture d’un cadre de dialogue, il a affirmé qu’une dizaine parmi eux était déjà informée que le cadre de dialogue suit son cours normal et que les courriers allaient parvenir aux différents acteurs.

Interrogé sur la coincidence entre la tenue du cadre de dialogue politique et celle des assises, Mory Condé dira que cette dernière n’a rien à voir avec le cadre du dialogue qui a été réclamé par la classe politique et la société civile.