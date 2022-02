Transition en Guinée : le MoDeL de Aliou Bah fait une proposition sur le processus électoral

Si les partis politiques se font tous voix à l’effet de rappeler au CNRD que le chronogramme reste un élément essentiel de la transition, il y en a qui vont plus loin dans cette logique. C’est le cas du MoDeL qui vient de rendre publique une proposition concrète « portant sur le processus électoral de transition pour un retour à l’ordre constitutionnel en Guinée». C’était à la faveur d’une conférence de presse animée à cet effet ce samedi par Aliou Bah et d’autres responsables du parti.

Dans leurs propos introductifs, les conférenciers ont fait un rappel de ce qu’ils considèrent comme l’essentiel pendant la période en cours. «Pour être réussie, l’enjeu fondamental d’une transition doit demeurer le retour à l’ordre constitutionnel, via un processus électoral crédible et accepté de toutes les parties. Et fondement de cette vocation est l’inclusion de toutes les forces vives de la nation. C’est pourquoi, il est nécessaire de statuer sur la durée de la transition et son chronogramme sans prétendre qu’une telle démarche serait incompatible avec la conduite des affaires courantes de l’Etat, furent-elles exceptionnelles par endroit», a indiqué le parti.

Dans son document le MoDeL dit : « apporter des éléments précis et objectifs afin d’accompagner dans la bonne direction les autorités de la transition et les partenaires au processus». Il a mis un tableau d’activités assorties de délais d’exécution, prenant en compte le processus allant du choix d’un opérateur technique à l’impression des listes (électorales) définitives et des cartes d’électeur, le tout en 20 mois.

A préciser que pour le ModeL, le choix d’un OGE (organe de Gestion des élections) de 11 membres indépendants et recrutés sur la base des compétences et de la moralité ne fait l’objet d’aucune équivoque. Ce qui ne signifie pas de signer un chèque en blanc pour les « experts électoraux » une fois recrutés. Car, explique Aliou Bah, « l’humain en général, pour qu’il soit efficace, il faut qu’il soit soumis à trois types de contraintes : la contrainte de la loi, la contrainte de la morale et la contrainte de la vigilance des autres.»

L’autre précision à retenir, c’est que les conférenciers ne considèrent pas cette proposition comme une «vérité absolue». Mais une contribution susceptible d’être confrontée à d’autres en vue d’une transition réussie.