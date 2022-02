TotalEnergies lance une campagne de sensibilisation des populations : ‘Cécé, de la panthère et de la citerne’

Chaque fois qu’un accident de camion-citerne se produit, les citoyens environnants courent pour prendre le carburant. Ce qui constitue un grave danger, puisque c’est un produit inflammable. Et le plus souvent, c’est un incendie qui se déclare, faisant de nombreuses victimes.

Pour sensibiliser les citoyens sur les dangers potentiels d’un tel comportement, TotalEnergies Marketing organise une tournée dans plusieurs villes, préfectures et localités du pays, soit près de 2000 km à parcourir. Cette campagne innovante sur les dangers de la route et aux gestes qui peuvent sauver des vies, si un camion transportant des produits dangereux se renversait, a été lancée officiellement ce 18 février 2022 au palais du peuple.

Monsieur Emmanuel Duret, adjoint au directeur opérationnel de la zone AFO TotalEnergies, Monsieur Adje KACOU, Directeur général de TotalEnergies Marketing Guinée, le Colonel Balla Samoura du Haut commandement de la Gendarmerie, Charlotte Daffé, ministre de la Pêche, de l’Aquaculture et de l’Economie maritime, mais aussi l’ex ministre des Investissements et des Partenariats public-privé, Gabriel Curtis, l’union des transporteurs d’hydrocarbures, responsables des sociétés de transport et plusieurs cadres de la compagnie TotalEnergies Marketing ont pris part à ce lancement du camion-exposition.

Pour TotalEnergies, la sécurité routière est un enjeu essentiel et une valeur fondamentale. « L’éventualité d’un renversement de camion transportant des produits dangereux constitue un réel danger pour les populations qui s’en approcheraient. Avec près de 10 millions kilomètres parcourus chaque année par les camions affrétés pour transporter les produits pétroliers de TotalEnergies Marketing Guinée vers les consommateurs partout dans le pays, y compris dans les zones qui connaissent malheureusement un taux d’accidents élevé, la sécurité de tous est fondamentale. Notre objectif est de faire partager notre expérience en matière de sécurité routière avec les populations locales afin de bien les sensibiliser et éviter, le cas échéant, des accidents », explique le directeur général de la filiale guinéenne de TotalEnergies Marketing.

Le camion-exposition, qui quittera Conakry le 19 février ira jusqu’à N’Nzérékoré en passant par Mamou, Faranah avant de rallier Kankan, Siguiri Dabola , soit une distance de 2000 km, avant de revenir dans la capitale guinéenne le 30 mars.

« 33 localités sont concernées et dans chaque localité où il fera étape, ce camion déploiera un dispositif de village éphémère. Enfants et adultes y seront accueillis, et pourront suivre un parcours de sensibilisation et de formation. Composé de plusieurs modules pédagogiques installés dans sa semi-remorque, ce camion raconte l’histoire de ‘Cécé, de la panthère et de la citerne’, une histoire tristement courante d’un camion-citerne accidenté qui va bouleverser la vie d’un jeune garçon, Cécé, et de tout son village », précise TotalEnergies Markéting Guinée.

A travers cette caravane de sensibilisation, TotalEnergies veut toucher plus de 1000 personnes chaque jour, des occasions pour elles de voir une réalité virtuelle à travers le film du petit Cécé. Tout un paquet de choses éducatives qui leur permettront de reconnaitre les dangers de s’approcher un camion-citerne renversé et d’apprendre les gestes qui peuvent sauver des vies.

Par cette initiative, TotalEnergies contribuera à la sauvegarde des vies. L’ambition de la compagnie est que chaque participant sensibilisera son entourage, afin que chacun devienne à son tour ambassadeur de la sécurité.

Pour plus de détails consultez se site Web et la page Facebook TotalEnergies Marketing Guinée :

https://gn.totalenergies.com/Cece

https://facebook.com/TotalEnergiesGuineeConakry