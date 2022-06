Télimélé : l’impunité des auteurs de viol sur mineures au centre des préoccupations

C’est le moment de tirer la sonnette d’alarme. Il y a de nombreuses exactions et bévues commises à l’endroit de la gent féminine dues à l’impunité dont jouissent les coupables à Télimélé. Au nombre de ces exactions figurent en bonne place l’enlèvement, la séquestration et le viol des mineures dont l’âge varie de 5 à 17 ans et au-delà, l’assassinat.

Face à cette situation regrettable, la directrice préfectorale de la Promotion féminine, de l’Enfance et la Protection des personnes vulnérables a exprimé son inquiétude au regard de l’évolution de ces fléaux.

Pour Kadiatou Alpha Bah : “De janvier 2021 au mois de juin 2022, officiellement, nous avons dénombré treize (13) cas de viols sur les mineures et un cas d’assassinat d’une femme par son mari dans la commune rurale de Konsotami. La liste est loin d’être exhaustive d’autant plus que beaucoup de familles victimes de pareils cas préfèrent garder le silence et s’en remettre à la volonté divine surtout dans les villages”.

A la question de savoir pourquoi autant de viols à Télimélé, elle énumère un chapelet de causes: l’impunité de plus en plus grandissante des mis en cause par la justice, la consommation des stupéfiants, l’ingérence de certains parents et religieux et le manque d’éducation des enfants.

“Chaque fois que nous sommes au courant d’un cas de viol, nous suivons le dossier jusqu’à la justice. C’est après que nous constatons fort malheureusement la libération des coupables sans jugement ni condamnation. Comment pouvons-nous freiner cette délinquance sexuelle si les bourreaux savent qu’en versant de l’argent ils peuvent retrouver leurs libertés sans être inquiétés ? Des fois, ce sont certains parents et religieux mêmes qui viennent plaider la cause de ces hors-la-loi sans compter que certaines familles victimes préfèrent garder le silence total pour disent-elles ne pas exposer leurs filles. Il faut que ça cesse”, a martelé Kadiatou Alpha Bah.

Avant de renchérir : “la consommation des stupéfiants est très prisée par nos jeunes et cela jusque dans les confins les plus reculés. L’éducation et le suivi des enfants manquent beaucoup. Il faut plus de rigueur et d’attention pour endiguer ce fléau dans notre préfecture. Cette réussite passera nécessairement par une synergie d’action entre les parents, les services de sécurité et la justice”.