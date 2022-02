Près d’une semaine après la fin de la Coupe d’Afrique des Nations à laquelle le Syli est sorti dès les huitièmes de finale, la présidente du Comité de normalisation a fait une déclaration dans laquelle elle remercie les Guinéens pour leur mobilisation autour de leur équipe nationale. Mariama Diallo Sy remercie également le colonel Mamady Doumbouya et son gouvernement pour leur accompagnement «sans faille » et leurs «soutiens moral et financier».

Elle indique que le Comité de normalisation (CONOR) et les autorités vont tirer les leçons de cette participation. Déjà, elle croit qu’il y a du positif à garder de cette participation et qu’il serait injuste d’attribuer toutes les causes de la contre-performance du Syli à Kaba Diawara.

Voici l’intégralité de sa déclaration :

