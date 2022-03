Suspension de Charles Wright : une décision diversement appréciée par les citoyens

Le Mardi 29 mars 2022, le procureur général près de la cour d’Appel Alphonce Charles Wright a été suspendu de ses fonctions pour “faute disciplinaire” par le ministre de la Justice. Suite à cette suspension, les citoyens ont des avis partagés.

Abdoul Diallo : « Bon je trouve que ce n’est pas normal de suspendre le procureur, partout dans le monde on entend les procureurs dans les médias et menacent tout le monde ça dissuade les gens. Mais là ils ont encore montré que les militaires sont intouchables et c’est très grave« .

Ibrahima Bangoura, vendeur de café : « Nous sommes dans un pays où la justice ne trouve pas sa place jusqu’à présent. Mais moi je pense que le procureur pouvait gérer ça à l’interne. Pas avec une sortie médiatique. Il est un peu trop agité à mon avis. Je ne dis pas qu’il ne fait pas bien son travail. Mais doucement. Sinon finalement balla a également été suspendue. Même si cela c’est pour juste une diversion”.

Elhadj Siradjo Baldé, informaticien : » Je trouve anormal cette suspension. Au fait, dans l’armée, on ne parle pas n’importe comment mais à la justice surtout le procureur, c’est obligatoire d’être devant les médias pour dissuader les gens. Mais ça ne veut pas dire que Charles fait bien son boulot. Il y a trop de lacunes dans ce qu’il fait. Pour finir, ils ont aussi suspendu Balla Samoura. Mais on sait tous que la suspension de Balla c’est pour calmer le Barreau qui a tenu une réunion d’urgence pour entamer une grève« .

Moïse Millimono, gérant d’un cyber : « moi, je pense que si quelqu’un devait être suspendu de ses fonctions, c’est bien Balla Samoura et non le procureur qui, à mon avis, a bien fait son travail dans le respect des textes de nos lois. D’ailleurs, nous ne voulons plus de désordre ici. Comment deux hauts cadres peuvent se contredire comme ça pourtant les textes sont clairs« .

Ibrahima Sory Sylla étudiant en histoire des relations internationales à l’université général Lansana Conté » je pense qu’on doit muter Charles Wright à l’intérieur. Il n’est pas bien ici à Conakry il est agité. C’est bien de faire régner la loi et même si elle s’applique à tous moi je pense qu’avec des gens qui ont une certaine visibilité dans le pays actuellement comme Balla. Des problèmes comme ça pouvaient se gérer à l’interne. Ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Espérons qu’il sorte gagnant dans cette affaire. Cette transition est mal partie »

Laye Mady Kaba citoyen : « Je ne salue pas cette décision. Il n’a commis aucune faute disciplinaire. Au contraire, il a fait son travail mais comme on le dit toujours/ Cette transition est mal partie. Rien ne va, ça rend notre pays vulnérable et les investisseurs vont nous classer au rouge, Ça va être compliqué pour dans les prochains mois, le PRAC a raison sur ce point sauf si miracle se produit encore pour nous sauver« .