Société : TotalEnergies Marketing Guinée offre des cadeaux aux enfants 

La société TotalEnergies Marketing Guinée apporte le sourire à des enfants de certains orphelinats et écoles primaire de Conakry. Ces structures ont reçu ce 3 février 2022 de nombreux lots de cadeaux destinés aux enfants. Ces cadeaux sont composés des carnets, des t-shirts, des gourdes à eau, porte-clés et autres.

La cérémonie de remise s’est tenue au centre de formation de TotalEnergies Marketing Guinée de Belle-vue en présence notamment des représentants des cinq Directions communales de l’Education (DCE) de Conakry et des responsables de la compagnie.

A travers ces dons la Compagnie, réaffirme tout son engagement et l’attention qu’elle porte à ces enfants en situation de précarité et de vulnérabilité. Cette remise a été présidée par Mme Fatoumata BALDE directrice des Ressources humaine et Administration.

« Notre objectif, en tant qu’entreprise sociétalement responsable, c’est d’apporter notre aide aux structures de ce genre. On parle ici d’orphelinats qui recueillent des enfants et qui s’assurent qu’ils sont dans de bonnes conditions et puis les structures d’enseignement scolaire pour cette fois. Nous voulons contribuer à améliorer le bien-être des enfants, parce que l’idée ce n’est pas seulement d’être implantés, de faire du business pour gagner de l’argent, mais c’est aussi venir en aide à ceux qui en ont plus besoin, c’est-à-dire les enfants, les orphelins. Ça ce n’est qu’une étape d’une démarche qu’on mène depuis longtemps et qui ne va pas s’arrêter aujourd’hui, en tout cas tant que TotalEnergies Marketing Guinée fonctionne. On sera toujours dans ce genre d’initiatives », a expliqué Bouna Sylla, responsable Développement durable chez TotalEnergies Marketing Guinée.

S’agissant de l’utilité des gadgets pour les bénéficiaires, M. Sylla précise : « Les orphelins ont besoin d’habits, ils ont besoin de s’amuser. Avec les carnets ils peuvent écrire, ils peuvent dessiner parce qu’ils apprennent des choses et ça va les aider dans leur quotidien. »

Plus loin, Bouna Sylla dit que la société TotalEnergie est toujours ouverte à recevoir des projets venant des structures de genre en vue de les accompagner : « On est totalement ouverts à recevoir des projets. On est disposés à accompagner, à apporter notre contribution dans la mesure, bien entendu, du possible. »

Les responsables des orphelinats et des écoles ont remercié TotalEnergie Marketing Guinée pour le geste en faveur des enfants.