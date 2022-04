Simandou – Rio confirme son engagement de principe au mega projet

Le conseil d’administration de Rio Tinto a apporté son soutien « de principe» au développement du mega projet de Simandou dans la région de Beyla au sud est de la Guinée. C’est un projet d’expoitation du minerai de fer à forte teneur sur le mont Simandou, où il contrôle la moitié du gisement de Simandou. Tel est le contenu du communiqué de la presse spécialisée que Guinéenews a lu.

« Le conseil d’administration a donné son approbation de principe à la voie à suivre pour le développement du projet de minerai de fer de Simandou en Guinée », a déclaré aujourd’hui le président de Rio, Simon Thompson, lors de l’assemblée générale annuelle de la société.

Simandou est le plus grand gisement de minerai de fer nonexploitée au monde, mais pour des raisons diverses le projet a été retardé par des conflits sur les droits de propriété, des allégations de corruption et des disputes légaux sans compter les changements de régimes en Guinée. En plus il faut ajouter les dizaine de milliards d’investissements importants nécessaires pour extraire et transporter le minerai par chemin de fer de plus de 600 kilomètres vers Forécariah.

La propriété de Simandou est divisée en quatre blocs, les blocs 1 et 2 étant contrôlés par un consortium de sociétés guinéennes, chinoises et singapouriennes, tandis que Rio Tinto et Aluminium Corp of China (connu sous le nom de Chinalco) réuni sous la société Simfer possèdent les blocs 3 et 4.

Rio avait déjà eu du mal à parvenir à un accord avec le consortium sino-singapourien rival sur la construction d’un chemin de fer de 650 km reliant la mine à un port prévu, mais ces tensions se sont apaisées le mois dernier après que le gouvernement guinéen a négocié un accord entre les deux parties.

A pleine capacité Simandou pourrait livrer plus de 100 millions de tonnes de minerai de fer par an sur le marché dès 2026, faisant de la Guinée un acteur incontournable dans ce minerai stratégique. Seul bémol, le Conseil d’Administration conditionne l’approbation complète du projet dans l’attente des détails sur les coûts et l’accord d’infrastructure.

Le gouvernement guinéen avait annoncé l’accord de chemin de fer – dans lequel la Guinée aurait 15 % sans frais – entre les deux parties mais n’a jamais publié les détails de l’entente.