Siguiri : les services de sécurité arrêtent deux présumés acteurs majeurs de la fraude au BEPC

Le BEPC n’a pas fini de livrer tous ses secrets à Siguiri, une préfecture située à l’Etst du pays. Selon nos informations, deux enseignants, accusés d’êtré « le cerveau » de traitements de sujets sur les réseaux sociaux ont arrêtés à Siguiri, par les services de sécurité dans la soirée de ce jeudi 16 juin 2022.

L’information nous a été confirmée par un agent des services de sécurité ayant assisté à l’opération. Selon cet officier, il s’agit de deux enseignants accusés à tort ou à raison de traiter les sujets du BEPC dans les réseaux sociaux et constituant un groupe bien organisé et dangereux pour l’éducatiion guinéenne.

« C’est exact, dit-il. Ils ont été arrêtés et sont à la brigade de recherche. Cette arrestation fait suite à une forte investigation et fune ilature que nous avons mises en place pour mettre main sur eux. Il s’agit des enseignants Bolo Koulibaly et Kadialy Diabaté. Ils seront traduits devant les tribunaux.«

Mais le directeur préfectoral de l’Education, Issa Kouyaté, dit ne pas être au courant de la nouvelle.

Cependant, l’information a été confirmée sur la page officielle du ministère de l’Enseignement Pre universitaire et de l’Alphabétisation : « Démantèlement des réseaux WhatsApp à SIGUIRI, deux acteurs majeurs de la fraude tombés dans les filets de la police ».

A rappeler que cette situation se déroule à quelques heures du lancement de la première épreuve du baccalauréat session 2022. Il faut noter qu’auparavant, huit correcteurs ont été éliminés à Siguiri.