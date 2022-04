Siguiri : le préfet et sa délégation agressés à Moyafra 1

Suite au conflit domanial meurtrier qui a fait déjà deux morts et plusieurs blessés entre les districts de Moyafra 1 et Sambaya Kofilani, une forte délégation des autorités préfectorales de Siguiri, conduite par le préfet, colonel Douramoudou Kéita, s’est rendue ce mardi 5 avril à Moyafra 1. Pour présenter aux habitants leurs condoléances. Une visite de compassion qui a vite tourné au cauchemar pour le préfet et sa suite qui ont été la cible d’une violente lapidation des villageois, visiblement remontés contre la présence du maire de la commune urbaine de Siguiri au sein de cette délégation, a-t-on appris.

Au cours de cette attaque, deux véhicules ont été endommagés. Il s’agit des véhicules de commandement du commandant d’infanterie de Siguiri et du directeur préfectoral des Mines qui a d’ailleurs été blessé à la main.

Devant un tel déchainement des violences, la délégation du préfet a décidé de rentrer à Siguiri où une réunion de crise portant sur cette situation est en cours au siège de la préfecture.