Semi-marathon de Conakry : la 8ème édition organisée avec succès ce dimanche 29 mai

Comme prévu, la 8ème édition du Semi-marathon de Conakry a eu lieu à Conakry avec la participation effective des 9 000 coureurs nationaux et étrangers. Deux mille (2 000) coureurs ont pris part au parcours des 21 kilomètres sur le trajet stade 28 Septembre-pont du 08 Novembre-Kaloum-corniche de Matam-Dixinn-retour au stade 28 Septembre. Ils ont été 3 000 à parcourir les 12 kilomètres sur le trajet stade du 28 Septembre-pont du 08 Novembre-Résidence 2000-Corniche Matam-retour au stade 28 Septembre. Et, sur les 5 kilomètres, ils étaient au nombre de 4 000 coureurs. Ils ont fait un aller-retour entre le stade 28 Septembre et le pont 8 Novembre.

Dans la catégorie des 5 kilomètres, la championne 2022 est Aminata Camara, le dossard 0230. Elle est repartie chez elle avec une somme d’un million cinq cent mille francs guinéens (1 500 000 GNF), une carte carburant d’une valeur de 700 mille francs guinéens, sept cartons de jus Sobragui, un sac et la médaille d’or. Ibrahima Sory Camara, le 1er de la même catégorie, dans la série masculine, est reparti chez lui avec les mêmes prix.

Sur le parcours des 12 kilomètres, la guinéo-gambienne Kadi Ba a terminé première de la course et est repartie chez elle avec deux millions de francs guinéens, 7 cartons de jus, une carte carburant d’une valeur de 800 mille francs guinéens, la médaille et un sac. Chez les hommes, c’est Mamadou Toufa Diallo qui a reçu la médaille d’or, les deux 2 millions de francs guinéens, la carte carburant d’une valeur de 800 mille francs guinéens, les 7 cartons de jus et le sac.

La course sur les 21 kilomètres a été dominée par la Sierra léonaise Aissata Touray chez les filles et le Gambien Lamine Camara chez les hommes. Chacun d’eux est reparti avec 4 millions de francs guinéens, une carte de Carburant d’une valeur d’un million de francs guinéens, sept cartons de jus, un sac et une moto.

« Je retiens qu’on a eu nos 9 000 coureurs comme prévu. On a même eu des athlètes qui voulaient s’inscrire, mais on avait plus de maillot. On a également réussi à respecter le délai et les heures de la course, on est donc vraiment content. Il est vrai qu’en toute organisation il y a des failles, on a donc retenu certains points à améliorer la prochaine fois », s’est réjoui le responsable Marketing et de la Communication de TotalEnergies Marketing Guinée, Mme Aïssatou Diallo.

À signaler que 36 coureurs ont reçu chacun un sac contenant plusieurs goodies des différents partenaires de l’événement et les les deux gagnants série homme et femme du 21km ont reçu chacun une moto offerte par TOPAZ.

Pour la réussite de l’évènement, le ministère de la Jeunesse et des Sports a décerné un satisfécit à TotalEnergies Marketing Guinée.

A rappeler que la 8ème édition du Semi-marathon a la particularité de coïncider avec la célébration des 60 ans de TotalEnergie Marketing en Guinée. Mais aussi, marque le changement de la dénomination de l’entreprise qui passe de Total Guinée à TotalEnergies Marketing Guinée.