Secteur bancaire : Sidy Mohamed Chérif porté à la tête de l’APB 

L’occasion a été mise à profit par le nouvel élu pour saluer les combien élogieux auxquels est parvenu le bureau sortant, mesurer l’immensité de la tâche qui attend la nouvelle équipe dirigeante de l’association, avant de se projeter dans les perspectives.

Dans son allocution de circonstance, le président sortant de l’APB a indiqué que lors de sa prise de fonction à la tête de l’APB, le 12 novembre 2017, il avait pris l’engagement de faire de l’association une référence en matière de collaboration publique-privée et privée-privée, un exemple dans le domaine de la contribution intellectuelle au développement du système économique et financier guinéen un modèle d’efficacité et d’efficience.

« Quatre années plus tard, c’est pour moi un plaisir légitime de prendre de nouveau la parole, en ma qualité de président sortant de l’APB, à l’occasion de cette cérémonie de passation de service qui revêt en ce jour un cachet tout particulier, au vu des quatre belles années durant lesquelles j’ai bénéficié de votre confiance au sein de cette grande famille qui est l’APB », a indiqué Guy Laurent Fondjo qui, au regard de tout ceci, a exprimé toute sa reconnaissance à l’endroit de la Banque centrale, des partenaires sociaux, des confrères et de du peuple de Guinée, pour lui avoir fait l’honneur de partager avec eux ces quatre belles années riches, denses et exaltantes, au service de notre cher et beau pays, la Guinée.

« En effet, poursuivra-t-il, grâce à vos conseils et à vos soutiens multiformes, nous avons pu faire un travail dont nous devons être fiers aujourd’hui. Sans risque de me tromper, nous avons contribué au rayonnement et au développement du système économique et financier guinéen. De même, nous avons œuvré ensemble à la modernisation du système bancaire, ainsi qu’au renforcement de la dynamique d’inclusion de tous les partenaires sociaux, économiques et financiers, aussi bien dans les secteurs publics que privés. Ensemble, nous avons participé, à notre manière, au rayonnement de notre secteur malgré les conditions difficiles auxquelles La pandémie du COVID-19 nous a soumis ».

Prenant la parole, le président entrant a dit que c’est avec une grande humilité qu’il accepte l’honneur que lui ont fait ses collègues en l’élisant à l’unanimité comme nouveau président de cette grande association, puisque consacrée par la loi bancaire à laquelle tout établissement a l’obligation d’adhérer dès l’obtention de son agrément.

« Je mesure cette grande responsabilité au regard de ce que représente l’Association professionnelle des établissements de crédits de Guinée. Une association vieille de plus de 30 ans. Chers collègues, je vous remercie énormément pour cette marque de confiance. Et je m’engage à mettre tout en œuvre pour la mériter. Je prends également l’engagement, avec les membres du bureau, de faire de notre association une institution de référence pour le développement économique de notre pays », a promis Sidy Mohamed Chérif.

De son côté, le Secrétaire général de la FESABAG, Abdoulaye Sow, a réitéré sa satisfaction des résultats auxquels auxquels est parvenue l’APB sous la conduite et le leadership du président sortant dont la mandature, selon lui, aura été caractérisée par le dialogue, le sens élevé de responsabilité et une vision claire de l’intérêt du travail et des travailleurs.

C’est le Gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée qui a officié ladite cérémonie de passation de service. Dans son allocution, il a félicité le président sortant de l’APB pour le travail « remarquable » qu’il a abattu durant sa mandature. A cela, Karamo Kaba a associé ses chaleureuses félicitations au président entrant à qui il a formulé ses vœux de plein succès dans ses nouvelles fonctions, tout en lui donnant l’assurance que la BCRG sera à son écoute à l’image de son prédécesseur.

Rappelons qu’en intelligence avec ses différents partenaires, l’APB a initié un ensemble de réformes dans le sens d’une meilleure visibilité et d’une meilleure efficacité.

Comme principales réalisations, on peut citer : la réorganisation et restructuration de l’APB en la dotant des statuts et règlements en phase avec les grands changements pour les standards internationaux, l’amélioration de la visibilité de l’APB et sa modernisation à travers la conception et la réalisation de son répertoire, ainsi que la conception d’un site Web pour l’association.

Elle a également initié des voyages d’études en faveur des directeurs généraux des banques et des voyages d’affaires à Dubaï, avec à la clé d’importantes rencontres et relations nouées.