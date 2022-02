Saint-Valentin : Sidiki Diabaté, Petit Kandia, deux princes de la Kora pour célébrer l’amour 

L’embellie enregistrée ces derniers temps sur le plan sanitaire en Guinée constitue une véritable aubaine pour le milieu du show-biz de relancer ses activités déjà durement éprouvées depuis la survenue de la pandémie de Covid-19.

Pour marquer cette reprise, la structure ‘’Oudy Prod’’ du Dj mannequin Oudy 1er, a choisi de faire venir une grosse pointure de la musique africaine, Sidiki Diabaté, le ‘’petit prince’’ de la Kora pour communier à l’occasion de la fête de la Saint-Valentin avec le public mélomane de Conakry.

Déjà dans nos murs, l’artiste Sidiki Diabaté avec la maison organisatrice ont donné à cet effet un point de presse hier vendredi pour parler de ce spectacle qui est prévu pour ce samedi sous le concept ‘’Spécial Saint-Valentin, 100% VIP’’.

S’agissant de l’objet de ce show et des raisons du choix de l’artiste malien Sidiki Diabaté, le boss du Label ‘’Oudy Prod’’, explique : « la Guinée et le Mali sont avant tout d’abord deux pays frères. Et pour la reprise de nos activités, la structure Oudy Prod a choisi le prince de la kora pour fêter l’amour dans un contexte 100% VIP comme il le ferait dans les plus grandes salles du monde. C’est l’un des numéros 1 en ce qui concerne l’amour, le chouchou des femmes. C’est lui qui sait toucher les cœurs de ces dames à travers ses chansons. Il est donc le mieux indiqué pour célébrer l’amour. Et il sera accompagné par des artistes guinéens, à savoir Kandia Kora, Mimi Payapaya et Yama Séga pour vous offrir un concert de taille « .

Pour sa part, l’enfant prodige de la kora a remercié les mélomanes et surtout la maison Oudy Prod pour l’estime et la confiance dont il continue de jouir auprès des Guinéens dans leur grande majorité depuis de nombreuses années. Il s’est engagé à donner le mieux de lui-même au cours de spectacle de sorte que le charmant public de Conakry qui effectuera le déplacement soit satisfait de sa prestation.

» Je suis très heureux d’être ici à Conakry et je vous avoue je suis un grand fan de la musique guinéenne. À chaque fois que je viens en Guinée, c’est aussi une occasion pour moi d’apprendre. C’est vrai que j’ai l’air fatigué mais, ce n’est rien par rapport à ce que je réserve au public. Je suis venue avec tout mon orchestre. On a travaillé toute la nuit d’hier et il y aura bien sûr des nouveautés. On va faire en sorte que tout le monde soit satisfait. Ce sera l’une des plus belles fêtes de Saint-Valentin en Guinée », a rassuré l’artiste.

Ce concert étant véritablement l’un des tout premiers depuis l’assouplissement des restrictions sanitaires dues à la pandémie de la Covid-19 en Guinée, Oudy 1er et Sidiki Diabaté ont invité le public mélomane de la capitale guinéenne surtout les amoureux à se procurer des billets pour pouvoir vivre des moments d’anthologie à la faveur de cette nuit de la Saint-Valentin ce samedi 12 février dès 2O heures pétantes à l’hôtel NOOM de Conakry.

Un compte rendu de Mamadama Sylla, Stagiaire à Guinéenews.