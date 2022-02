Route Labé – Sénégal : Le ministre Gaoual annonce le bitumage des 23 kilomètres restants

Ignorés depuis 2010, les 23 kilomètres non bitumés sur la route internationale Labé – Sénégal via Koundara seront réalisés cette année. C’est une annonce du ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat en séjour depuis samedi dernier dans la préfecture de Gaoual. Ousmane Gaoual Diallo a par la même occasion rassuré la population de sa localité que la réalisation de la route Gaoual – Conakry via Boké est une priorité du gouvernement actuel.

Le porte-parole du gouvernement de transition rassure que toute les dispositions sont en cours pour l’aboutissement de ces projets tant attendus par les populations de la Moyenne Guinée. « J’ai transmis le fait que cette route Gaoual – Boké a été évoqué en conseil des ministres et fait partie des priorités du gouvernement de la transition même si on sait que dans la première phase des exécutions 2022, 2023 c’est le tronçon qui manque entre Gaoual et Labé qui va être finalisé. Les 23 kilomètres vont être finalisés. Mais des études ont été commandées pour la réalisation de cet ouvrage.

Attendu depuis un demi-siècle, par les populations de Gaoual et environs, le bout du tunnel serait très proche à en croire le porte-parole du gouvernement. « Il faut dire que les populations de Gaoual attendent cette route depuis 1973, année à laquelle on a achevé les ouvrages de franchissement et la délimitation de la voie ; C’est quelque chose d’important », rassure-t-il.

« A chaque approche de la saison des pluies, nos inquiétudes grandissent parce que c’est le seul point d’accès que nous avons pour arriver à la capitale et c’est un calvaire pour les usagers pour l’acheminement des marchandises. Vous allez constater que pendant cette période, on va commencer à faire du stock de produits alimentaires pour pouvoir supporter la période ou il n’y aura pas de circulation entre Conakry et Gaoual. Donc, c’est une inquiétude importante et nous avons grandi avec cette inquiétude là. Nos parents sont là, ils sont en train de finir leurs vies sans voir cet ouvrage se réaliser. Donc, c’est un message important que je vais transmettre au président de la transition et au premier ministre pour que cette voie soit encore rehaussée dans les priorités du gouvernement », insiste le ministre Ousmane Gaoual Diallo.