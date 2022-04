Rio Tinto Simfer recrute un (e) Conseiller (e) Sénior Due Diligence des Tiers

Faites partie d’un groupe axé sur la sécurité et les résultats, tout en valorisant l’inclusion

Rejoignez un réseau mondial et une équipe diversifiée où l’on encourage les gens à offrir des perspectives uniques et à renforcer les connaissances et les liens

Poste basé à Conakry, (Guinée) et avec un contrat de travail local.

Au sujet du poste

Nous recherchons un Conseiller Sénior en matière de due diligence raisonnable des tiers (TPDD), un rôle essentiel pour aider Simfer SA et la fonction d’éthique et de conformité de Rio Tinto à fournir des vérifications de due diligence raisonnable de haute qualité et à soutenir nos activités du groupe dans la gestion des risques des tiers.

Relevant du Directeur Ethique et Conformité – EMEA, le/la Conseiller (e) Sénior Due Diligence des tiers, aura les responsabilités suivantes :

Rassembler et analyser les données pertinentes sur les fournisseurs, clients et autres tiers de Simfer SA, tels que joint venture partenaires, avant la conclusion de contrats commerciaux (ou le renouvellement d’engagements) avec ces contreparties ;

Effectuer des vérifications préalables fondées sur les risques sur les tiers, y compris une analyse minutieuse de la propriété et du statut juridique des tiers, y compris des recherches indépendantes et une analyse des informations à l’appui ;

Fournir des rapports finaux contenant les conclusions et recommandations pertinentes à la direction de Simfer ;

Examiner et effacer les alertes de surveillance générées par le système et agir en conséquence ;

Soutenir la direction de Simfer SA et l’équipe de diligence raisonnable des tiers avec des projets en cours, planifiés et nouveaux ;

Savoir utiliser des plates-formes de conformité/diligence raisonnable lors de la vérification de tiers, de l’acquisition de données telles que des informations sur l’entreprise, des structures d’entreprise, des sanctions et des conclusions réglementaires et des médias défavorables.

Ce que vous apporterez

Diplôme en Finance, Audit, Droit privé et/ou une discipline connexes ;

Avoir au moins 8 années d’expérience dans un rôle de conformité légale ou réglementaire en tant qu’analyste de diligence raisonnable ;

Compétence et expérience dans l’utilisation des plates-formes de conformité/diligence raisonnable lors de la vérification de tiers, de l’acquisition de données telles que des informations sur l’entreprise, des structures d’entreprise, des sanctions et des conclusions réglementaires et des médias défavorables ;

Utilisateur compétent de tous les packages Microsoft Office, en particulier PowerPoint et Excel ;

Compétences en communication de niveau professionnel en français et en anglais (verbal et écrit) ;

Solide éthique de travail et haut niveau d’intégrité personnelle conformément aux valeurs de Rio Tinto.

À propos du Projet Simandou Sud

Le projet de minerai de fer de Simandou (Blocs 3 & 4) est situé en République de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Il s’agit d’un gisement de minerai de fer de haute qualité et de classe mondiale et représente l’une des plus grandes réserves connues de minerai de fer au monde.

Le projet Simandou Sud opère dans le cadre de la coentreprise Simfer où le gouvernement de Guinée détient 15 %, Rio Tinto et Chinalco Iron Ore Holdings (CIOH) , qui détiennent respectivement 45,05 % et 39,95 % de Simandou, continuent de travailler avec le gouvernement Guinéen pour explorer les options permettant de valoriser le gisement de minerai de fer de Simandou, ainsi que des mécanismes potentiels de collaboration sur les infrastructures requises au développement du Projet et aux operations minières.

À propos de Rio Tinto

Posez votre candidature dès aujourd’hui : CV + lettre de motivation dans les boites aux lettres de Simfer à Beyla ou en les envoyant par email à : simandou.recrutement@simandou.com

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi, 20 avril 2022.