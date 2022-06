Rencontre PM et acteurs sociopolitiques : l’intitulé irrite déjà certains acteurs

Pensant que les choses se mettent en place pour la rencontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement et les acteurs sociopolitiques du pays, on a déjà assisté aux premiers grincements de dents. L’intitulé de ladite rencontre pose problème, notamment au niveau de certains politiques.

Le « Cadre se concertation et de dialogue inclusif » ne passe pas chez les représentants du l’Ufr. « C’est de la provocation », peste Saïkou Yaya Barry. Et le secrétaire exécutif du parti ajoute : « Cadre de concertation, ils doivent l’enlever ». En lieu en place, il faut mettre « rencontre de mise en place d’un cadre de dialogue », suggère-t-il.

Une position partagée par l’ANAD (Alliance nationale pour l’alternance démocratique), représentée à son tour par Dr Édouard Zoutomou Kpogomou (de l’Union démocratique pour le renouveau et le progrès), Dr Diao Baldé (de l’Union pour la Guinée nouvelle), et Dr Fodé Oussou Fofana (de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée). Du moins à en croire à Dr Fodé Oussou Fofana qui le confie en off.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le message semble passé. En tout cas, l’intitulé « politique » a disparu de l’écran, du moins pour le moment.