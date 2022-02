Rencontre entre membres du CNT-Guinée & Mali : la V/P Maimouna Yombouno revient sur les grandes lignes

La première session extraordinaire du Conseil National de la Transition (CNT), s’est tenue ce lundi 7 février 2022 au palais du peuple. Elle a été une occasion pour faire le compte rendu de la rencontre les conseillers nationaux du Mali et ceux de la Guinée.

Juste après la cérémonie d’installation, des membres d’une délégation du CNT malien ont rencontré des homologues guinéens conduits par la première vice-présidente, Maimouna Yombouno.

D’après la vice-présidente du CNT, l’objectif principal de cette rencontre, était d’échanger avec les conseillers maliens sur le mode de fonctionnement et la composition de leur institution afin de s’en inspirer.

Selon la vice-présidente, il y a eu un aperçu sur la composition du bureau du CNT malien constitué de 15 membres, 6 vice-présidents et 6 secrétaires. « En tant que prédécesseurs, les conseillers du Mali ont également donné certaines précisions dont entre autres la mise en place de la commission ad-hoc pour la préparation du règlement intérieur et la mise en place des commissions du CNT, la détermination du mandat impératif et la cohésion au niveau du CNT, et l’examen minutieux des textes qui vont être soumis à l’approbation pour éviter une rechute”, a-t-elle dit.

Plus loin, elle a rappelé que cette rencontre s’est soldée par la remise de documents de la charte et projets de règlement intérieur du CNT malien. Ce, a-t-elle dit, pour servir d’exemple et tirer les côtés positifs.

Cependant, il faut préciser qu’il y a des conseillers qui pensent qu’il ne faut pas trop s’appuyer sur le règlement intérieur du Mali. Pour la simple raison, ont-ils estimé, ce sont deux poumons dans un même corps certes, mais, nous n’avons pas les mêmes réalités et préoccupations.