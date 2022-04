Refus de libération de Kassory et cie par la Crief : Réactions sur la toile !

Après le rejet de la demande de mise en liberté de l’ancien Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana et Cie, cet acte de la Crief a été diversement apprécié sur la toile.

Pour Amadou Le Politologue : « En rejetant la demande de libération immédiate de Dr @IbrahimaKFofana et Cie, cela démontre que, c’est un rendez-vous raté pour la justice guinéenne et il faut retenir désormais, ils sont des Prisonniers Politiques… Il faut qu’on respecte l’état de droit. #Kibaro politologue« .

Un autre internaute rebondit : « Roger Bamba et tant d’autres innocents arrêtés injustement et enfermés jusqu’à mort s’en suit aurait aimé être auprès des siens. Mais hélas leurs bourreaux d’hier avaient préféré l’ordre à la loi. Qu’ils sachent que la loi de karma n’épargne personne« , affirme Bernard Loua dans un Tweet.

« On préfère l’ordre à la loi« , des internautes se rappellent encore de cette sortie de Kassory Fofana. Pour eux, « le refus de la Crief est juste l’effet je préfère l’ordre qu’à la loi comme l’affirmait Don Kass dans le passé. L’histoire est têtue », affirme Adama Sylla.

Et à Bernard Loua de continuer que: « Justement, c’est dans ce cadre qu’on a laissé, la justice faire son travail, tant que l’élite guinéenen n’aura pas le courage de démissionner quand ça ne va pas, ils finiront toujours par se faire ridiculiser lamentablement. J’espère que cela servira de leçon pour d’autres.

Quand on ne sait pas quitter le pouvoir à temps opportun, il nous quittera toujours au temps inopportun avec toutes les conséquences possibles« .

Par ailleurs et au regard des différentes réactions, on remarque que si certains condamnent la décision de la Crief, Ibrahima Sory Bah lui affirme: « Ça c’est votre avis à vous, on le respecte, Yero Balde n’est pas allé en prison, Cheick Sako ou encore Gassama Diaby. On ne peut vouloir une chose et son contraire laissez la justice faire son travail!« .