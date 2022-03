Projet YE4DD en Guinée : Tout savoir sur le projet « Améliorer la santé des jeunes pour promouvoir le dividende démographique » 

Le projet « Améliorer la Santé des jeunes pour exploiter le Dividende Démographique » est soutenu par l’Agence italienne de Coopération. En marge du lancement du projet le samedi 12 mars à la maison des jeunes de Mamou, Mohamed Billy Kaba, le Secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a présidé ce lancement et Docteur Olga Sankara représentante pays de l’UNFPA se sont apprêtés aux questions des journalistes.

Pourquoi un tel projet pour les jeunes ?

Mohamed Billy Kaba : La population guinéenne est à majorité jeunes. Ces jeunes restent et demeurent pour notre pays le levier incontournable pour le processus menant à une stabilité économique, politique, sociale et culturelle. Raison pour laquelle ils ne doivent plus être une cible des actions néfastes mais plutôt des partenaires incontournables du développement. C’est pourquoi, investir davantage sur ces jeunes est une nécessité.

A quoi consiste le dividende démographique ?

Dr Olga Sankara: Le dividende démographique c’est le profit qu’on peut tirer en investissant sur la population. D’abord, il faut que la structure de la population change. C’est-à-dire qu’il y ait une transition démographique. Que la population active soit supérieure à la population dépendante. Qu’on investisse dans l’éducation des jeunes, dans la santé des jeunes. Qu’une fille ne quitte pas l’école à la fin de cette année à cause d’une grossesse. Qu’une fille ne subisse pas une excision, de mutilations génitales qui puissent handicapées son avenir. C’est aussi investir dans l’éducation. Une éducation de qualité qui est ouverte à l’emploi. C’est investir dans l’employabilité des jeunes. C’est enfin une gouvernance vertueuse. Ce sont tout ces piliers qu’il faut actionner pour capturer le dividende démographique. En 2030, lorsque nous allons revenir, que les poèmes, les slams, les chansons ne soient pas pour dénoncer les grossesses, les mariages précoces, les mutilations génitales mais pour chanter l’environnement qui aura été créé pour que le potentiel de ces jeunes se révèle à notre place et qu’ils auront les compétences et les talents pour diriger ce pays. C’est ça le dividende démographique.

Quels sont les avantages que peuvent tirer les jeunes de Mamou sur ce projet ?

Mohamed Billy Kaba : Le projet couvre 13 collectivités de la région de Mamou. Il s’agit de préparer les jeunes à affronter les enjeux et tensions qu’ils auront à vivre dans la société au cours de leur vie professionnelle. En plus de la dimension santé sexuelle et reproductive, celle englobe d’autres dimensions se rapportant aux valeurs : l’équité, l’égalité et le genre. A la vie citoyenne, au leadership féminin et à la gouvernance. Il envisage des interventions en matière de renforcement des compétences qui permetteront aux adolescents et jeunes d’accroître leur capacité en terme de développement de leur leadership et garantir leurs droits sexuels et reproductifs.

Quel message avez vous à lancer au partenaire?

Mohamed Billy Kaba : J’interpelle au nom de mon département madame la représente de l’UNFPA de l’ambition du ministre Lansana Béa par rapport à la prise en compte du dividende démographique de l’implémentation de l’expérience de Mamou dans d’autres villes du pays parce que nous sommes tous conscients que le problème des jeunes est quasiment identique. D’autres villes du pays constituent encore des points de départ pour aller périr dans les océans.