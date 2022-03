Projet BoCEJ: le Comité d’Orientation Stratégique (COS) valide les activités, le PTBA…

La 14ème session du Comité d’Orientation Stratégique (COS) du Projet BoCEJ, s’est tenue ce mercredi 23 mars 2022 à Conakry. A l’occasion de la rencontre qui a enregistré la présence des autorités et autres personnes sources impliquées dans le projet, les activités réalisées en 2021 ont été validées, ainsi que le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2022. Des recommandations ont également été faites, en vue de permettre aux indicateurs qui sont en retard d’être atteints.

A l’ouverture des travaux, Abdoulaye Diallo, responsable suivi évaluation, représentant du gestionnaire du projet a rappelé que «BoCEJ est une initiative du gouvernement de la République Guinée, qui a été financée par la Banque Mondiale, à travers un accord de don de 20 millions USD, signé le 13 août 2014 ». «Avec à sa tête le ministère de la Jeunesse chargé de coordonner l’ensemble de ses activités, le projet est réparti en trois composantes dont le fonds compétitif pour les compétences et l’employabilité (13 millions USD), le programme Education à Emploi (E2E) (4 millions USD) et l’appui institutionnel et cadre règlementaire (3 millions USD) », ajoute-t-il.

Dans la présentation, il ressort qu’au 31 décembre 2021, sur les 20 résultats prévus, 9 ont été atteints et ont même dépassé les indicateurs de performance. Il s’agit de « la mise en place CFC (Conseil du Fonds Compétitif), de l’ONJ (Observatoire National de la Jeunesse), de l’ANAQ (Agence Nationale d’Assurance Qualité), de l’accréditation des programmes, du nombre de projets financés, de l’enquête de satisfaction, le taux de filles/femmes, les partenaires financiers du FCCE (Fonds Compétitif pour les Compétences et l’Employabilité) et la traçabilité des diplômes).

Septes (7) autres résultats sur 20 «seront bientôt atteints», indique la même présentation qui précise que ce sont : l’enrôlement et l’insertion des jeunes, le nombre de bénéficiaires directs, et étude de satisfaction des employeurs.

Quant aux 4 autres, qui consistent à « la mise en place des CA (conseil d’administration) et CE (Conseils d’établissement) et celle des schémas directeurs informatiques, l’évaluation impact et la mise en stage de 1058 jeunes et leur prise en charge, ils seront atteints avant fin décembre, selon le document exposé.

En tout cas, la crise sanitaire et la mise en vigueur de la politique opérationnelle (OP7.30) de la Banque mondiale après le 5 septembre 2021 énumérée parmi les difficultés ne font plus partie des contraintes. Il reste «le paiement de la contrepartie des sous-projets, la mobilisation et l’implication des différents acteurs du projet, notamment au niveau des ministères et services publics ».

A propos des efforts attendus du gouvernement, pour le Secrétaire général du ministère de la Jeunesse représentant son ministre dont le département est la tutelle du projet, il n’y a pas quatre chemins: « chaque département sectoriel prendra ses responsabilités afin de contribuer efficacement à l’évolution de ce projet », déclare Mohamed Bily Kaba.

Des promesses qui, si elles se matérialisaient, permettraient au BoCEJ d’améliorer davantage ses résultats qualifiés de «formidables » par Abdoulaye Diallo, responsable suivi, qui n’exclut pas la possibilité pour le projet d’être reconduit, bien que sa fin soit prévue cette année.