Prison centrale de Conakry: pourquoi  l’Ambassadeur des États-Unis s’y est rendu

Si l’ancien Premier ministre Kassory Fofana et certains de ses codétenus devaient recevoir la visite de Troy Damian Fitrell, Ambassadeur des États-Unis à Conakry hier jeudi à la prison centrale où ils ont été placés sous mandat de dépôt depuis le 6 avril, ce n’est pas en leur qualité d’acteurs politiques guinéens. C’est la déduction que Guinéenews s’est faite de la lecture d’un courriel que avons reçu jeudi soir en réponse à notre tentative de recouper l’information sur les raisons du refus qui a été opposé au diplomate américain par l’administration pénitentiaire plus tôt dans la journée du jeudi.

Dans ce courriel, le conseiller aux affaires culturelle et de Presse reste évasif sur le non-respect des conditions préalables que le diplomate américain n’a pas remplies pour accéder la principale prison du pays. Au contraire, Benjamin Troupe s’est appesanti sur le motif du déplacement effectué par le diplomate américain. « L’un des rôles les plus importants de toute missi on diplomatique est de fournir un e assistance à ses citoyens qui sont incarc érés ou

détenus à l’étranger », déclare-t-il. Ajoutant que l’ambassade des États-Unis à Conakry continue de travailler avec les autorités du gouvernement de la transition guinéenne pour avoir accès aux Américains détenus . »

Avant conclure : « nous prenons au sérieux notre responsabilité d’assister les citoyens américains à l’ étranger et nous ferons tous les efforts pour fournir une assistance consulaire appropriée à nos cito yens aussi rapidement que possible. »

Comme pour dire qu’en se rendant à ce grand établissement pénitencier, l’Ambassadeur américain avait l’intention de rencontrer ses compatriotes à lui qui y sont détenus, pas des hommes politiques guinéens. La nuance est, certes, subtile mais particulièrement importante pour qu’elle ne soit pas aussi relevée pour aider l’opinion nationale à appréhender l’enjeu politique, diplomatique et judiciaire que représente/nt ce ou ces détenus VIP entre la junte guinéenne et le gouvernement américain.